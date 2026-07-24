Il Gruppo Fotografico Gualdese espone sul Tevere: pubblico conquistato a bordo dell’Invincibile

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Redazione Gualdo News
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Le tradizioni del territorio eugubino-gualdese sono approdate sul Tevere grazie al Gruppo Fotografico Gualdese, protagonista di un’esposizione allestita a bordo del battello Invincibile in occasione delle iniziative organizzate dalla Pro Loco Ostia Mare.

Nel corso delle escursioni fluviali, i visitatori hanno potuto ammirare una selezione di immagini tratte dalla mostra “Riti sacri e pagani del territorio Eugubino-Gualdese”, dedicata alle principali manifestazioni religiose e popolari dell’area. L’esposizione ha proposto fotografie di Luana Ceccarelli, Franco Chiucchi, Lorella Scalamonti, Marcello Farinacci, Pietro Graziosi e Renato Maria Rogari, dedicate al Natale a Gubbio, al Presepe “Venite Adoremus” di Gualdo Tadino, alla Processione del Cristo Morto di Gubbio, alla Festa degli Statuti di Fossato di Vico, ai Giochi de le Porte di Gualdo Tadino e alla Festa dei Ceri di Gubbio.

L’esposizione è stata allestita nell’ambito del progetto di navigazione del tratto finale del fiume Tevere, dal Parco d’Affaccio di Ostia Antica fino al mare, promosso dalla Pro Loco Ostia Mare e in programma fino al 26 luglio.

L’iniziativa era volta a far conoscere una parte del nostro territorio, vale a dire alcune manifestazioni sia religiose che pagane. Allo scopo abbiamo utilizzato una serie di immagini prese dalla recente mostra del Gruppo Fotografico a tema “Riti sacri e pagani”. L’interesse suscitato è stato notevole. Oltre agli apprezzamenti, molto graditi per le immagini esposte, tante persone ci hanno chiesto notizie dettagliate concernenti le varie manifestazioni rappresentate e molti hanno manifestato la volontà e l’interesse di visitarle“, sottolineano dal Gruppo Fotografico Gualdese.

La trasferta romana non si è limitata all’esposizione. I componenti del circolo hanno infatti documentato l’intera esperienza con un intenso lavoro fotografico, realizzando oltre 20 mila scatti tra la navigazione sul Tevere, gli scorci naturalistici e la visita agli scavi di Ostia Antica. Un patrimonio di immagini che darà vita a una nuova mostra, in programma il prossimo autunno a Gualdo Tadino.

Il presidente Pietro Graziosi ha rivolto un ringraziamento al presidente della Pro Loco Ostia Mare, Tonino Ricci, “per la bellissima opportunità”.

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