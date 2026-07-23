Escursionismo, ambiente e arrampicata: il Cai porta la montagna nelle scuola “Storelli” di Gualdo Tadino

Prendendo spunto dal progetto “In cammino nei parchi” promosso dal Club Alpino Italiano (CAI) e Federparchi che si svolge ogni anno intorno alla metà di giugno, nelle settimane antecedenti la fine della scuola sono stati organizzati alcuni incontri presso la Scuola Secondaria di I grado “Franco Storelli” di Gualdo Tadino con la sezione CAI di Gualdo Tadino.

In particolare il progetto è stato coordinato dalla professoressa Valeria Anastasi e strutturato con i referenti della Commissione CAI Scuola della Sezione di Gualdo Tadino. Gli incontri, tenuti in aula, sono stati dedicati a far conoscere il CAI e alla scoperta del territorio e della montagna attraverso un escursionismo consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Per i ragazzi si è trattato di un confronto diretto con chi vive la montagna con passione e competenza tecnica: Marco Scassellati Pierdomenico Matarazzi, Lucia Sabbatini, Fabio Ippoliti, Daniela Anastasi, Cesare Capoccia, Riccardo Serroni e Angelo Santarelli, tutti soci CAI.

Tanti gli argomenti affrontati durante l’incontro, a cominciare dalla storia del Club gualdese che dal 1987 è attiva sul territorio con decine di iniziative legate non solo agli Appennini ma a tante altre catene montuose, altrettanto belle e maestose, presenti in Italia e oltre confine.

Gli esperti, grazie alla loro formazione ed esperienza, hanno spiegato ai ragazzi come affrontare la montagna, anche la più semplice. Hanno sottolineato l’importanza del giusto equipaggiamento, dalle scarpe allo zaino, senza dimenticare l’atteggiamento mentale corretto per cui la prudenza e il rispetto sono fondamentali. Prima di mettersi in cammino o programmare un’arrampicata, è stato ricordato, bisogna sempre accertarsi del proprio stato di salute, della difficoltà tecnica del percorso e delle previsioni meteo.

Hanno parlato di come muoversi in sicurezza nell’ambiente montano, imparando a riconoscere e a interpretare la segnaletica lungo i sentieri, in particolare il Sentiero Italia “SI” che passa sulle nostre montagne.

E’ stata approfondita la lettura della cartina e le dinamiche del gruppo, ribadendo di porre particolare attenzione a chi è più stanco.

L’incontro è stato arricchito dalla visione e dal commento di numerose immagini tratte da escursioni, che hanno stimolato la curiosità degli alunni.

Tra le varie proposte, la prova di arrampicata sulla parete attrezzata della palestra scolastica è stata particolarmente apprezzata dai ragazzi, gestita dalla Commissione di Arrampicata Sportiva Rabo Climbing della Sezione CAI di Gualdo Tadino con i referenti Arnaldo Polidoro, Andrea Angeletti e Mauro Berardi.

Sono state coinvolte nel progetto le classi prime delle sezioni B, C, D, E della “Storelli” e la sezione del plesso di Casacastalda con le insegnanti Michela Parroni, Tiziana Fiorucci, Valentina Betti Sorbelli e Valeria Anastasi che ha anche coordinato il progetto.

Per questo anno scolastico, essendo la collaborazione tra la scuola e la sezione CAI gualdese sorta nel giro di pochissimi giorni al termine delle attività didattiche, non è stata prevista un’uscita in montagna.

Tuttavia, le attività in classe sono state accolte con un tale successo da aver favorito l’iniziativa di alcuni genitori che, per il mese di giugno, hanno organizzato un’escursione in montagna, estesa anche ai docenti.

I ragazzi hanno potuto così sperimentare quanto appreso in classe percorrendo un tratto della strada Chiavellara e del Sentiero delle Fragole per poi fare rientro a Valsorda.

L’escursione che si è conclusa con un momento conviviale tra famiglie che ha permesso a tutti, almeno per una mattina, di abbandonare la dimensione “social” e virtuale.