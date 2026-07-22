“Musicagiovane Estate” torna a San Pellegrino con il concerto della chitarrista Bianca Maria Minervini

Sabato 25 luglio presso la chiesa di San Pellegrino, nuovo appuntamento di “Musicagiovane Summer Edition“, la rassegna promossa dall’Accademia dei Romiti di Gualdo Tadino dedicata ai giovani interpreti giunta alla sua settima edizione.

Nata nel 2017, la rassegna “Musicagiovane” è stata ideata per offrire ai giovani musicisti l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico, accompagnandoli nel percorso di crescita artistica. Nel corso delle precedenti edizioni ha ospitato oltre settanta esecutori provenienti dall’Italia e dall’estero. L’appuntamento estivo, realizzato in collaborazione con l’Associazione Maggiaioli di San Pellegrino e con la Parrocchia di San Pellegrino, segue quello organizzato a maggio al Polo Territoriale di Eccellenza Educativa di Gualdo Tadino.

L’iniziativa, con ingresso libero, affiancherà alla musica due momenti dedicati alla storia e al patrimonio artistico della frazione gualdese.

Il programma prenderà il via alle 17 con l’intervento di Filippo Matarazzi, che parlerà dell’antica Festa del Maggio di San Pellegrino. Alle 17.45 sarà la volta di Silvia Marcellini, con un approfondimento sulla chiesa di San Pellegrino e sulle opere d’arte custodite al suo interno. Alle 18.30 spazio alla musica con il concerto della chitarrista Bianca Maria Minervini.

Bianca Maria Minervini è attualmente iscritta al Master di II livello dell’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna. Diplomata con lode e menzione d’onore al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, si è perfezionata con maestri di fama internazionale e ha già all’attivo numerose esibizioni in festival e teatri italiani, oltre a riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali.

Il recital proporrà musiche di Domenico Scarlatti, Teresa De Rogatis, Johann Sebastian Bach, Ida Presti e Mauro Giuliani, con un repertorio che attraversa epoche e stili della letteratura chitarristica.

Le eventuali offerte raccolte durante la serata saranno destinate alle iniziative di carità delle parrocchie gualdesi.