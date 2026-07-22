I piccoli tamburini del Palio dei Quartieri fanno visita agli anziani di Villa Salmata

Il suono dei tamburi del Palio dei Quartieri è arrivato fino a Villa Salmata, la casa di riposo di Nocera Umbra, dove domenica 20 luglio i piccoli tamburini dei Quartieri Porta Santa Croce e Borgo San Martino hanno trascorso alcune ore insieme agli ospiti della struttura.

L’iniziativa, promossa dalla direzione e dal personale di Villa Salmata, ha coinvolto circa cento anziani, che hanno assistito all’esibizione dei giovani contradaioli. I ragazzi hanno portato nella struttura i colori dei Quartieri e il ritmo dei tamburi, regalando agli ospiti un pomeriggio diverso dal solito.

“Il Palio dei Quartieri – sottolinea l’assessore Elisa Cacciamani – è una manifestazione che custodisce storia, tradizioni e identità, ma il suo significato più autentico emerge quando quei valori diventano occasione di incontro e di attenzione verso gli altri. È ciò che hanno saputo fare questi giovani tamburini, dimostrando che la passione per il proprio Quartiere può trasformarsi anche in un gesto di generosità. Desidero inoltre esprimere un sentito ringraziamento alla direzione e al personale di Villa Salmata, promotori dell’iniziativa, per la calorosa accoglienza riservata ai giovani tamburini.”

Per i giovani dei due Quartieri è stata l’occasione per condividere la passione per il Palio anche al di fuori della manifestazione e per vivere un’esperienza che probabilmente rimarrà impressa nella loro memoria, mentre per gli anziani della struttura la visita ha rappresentato un momento di svago e di vicinanza, accolto con grande entusiasmo.

Un’iniziativa di grande sensibilità che ha permesso di creare un ponte tra generazioni, portando la tradizione del Palio in un contesto diverso da quello delle piazze e delle gare, mostrando il valore vero della manifestazione che non vive solo nelle giornate dell’evento.