Rigali, questa sera torna la Corsa della Botte

Questa sera a Rigali torna la Corsa della Botte, giunta alla 47′ edizione e inserita nel programma della Sagra della Caramella Tartufata. La gara, con inizio alle 21, si svolgerà lungo i vicoli e le strade in salita della frazione, rinnovando una tradizione legata alla storia contadina e vitivinicola del territorio.

I concorrenti dovranno spingere una pesante botte in rovere lungo un percorso di circa 400 metri, dalle falde del paese fino alla chiesa parrocchiale. La capacità della botte è di sei quintali e la vittoria andrà alla squadra che riuscirà a completare il tragitto nel minor tempo.

Le origini della manifestazione risalgono al 1803, nel periodo in cui la produzione di vino rappresentava una delle attività principali della zona, già conosciuta per questa vocazione fin dal XVI secolo. A quell’anno risale la prima testimonianza scritta della corsa come forma di divertimento popolare, attribuita all’allora parroco don Pietro Premoli.

In passato la competizione metteva di fronte i cinque rioni storici di Flaminia, Rigali, Capezza, Colle e Petroia. Uomini e donne partecipavano indossando casacche di colori diversi e i tradizionali pantaloni a sbuffo sotto il ginocchio.

Negli ultimi anni, anche per far fronte alla diminuzione della popolazione residente, la gara è stata aperta a gruppi provenienti da altre frazioni e dai territori vicini. La Pro Loco prevede premi per le squadre che riusciranno a imporsi nella prova.