Zucchero e Vasco nello stesso concerto, a Gualdo Tadino sabato 18 l’esordio della band sugar.kom

L’anima rhythm & blues e il cuore rock della musica italiana in un unico grande concerto live.

La band sugar.kom, novità assoluta delle produzioni “Fiorentini”, ha scelto Gualdo Tadino, città natale di molti dei componenti, per proporre per la prima volta al pubblico sabato 18 luglio alle 21,30 in piazza Mazzini, con ingresso libero, un progetto interamente live che vedrà sul palco ben 12 musicisti.

“Sugar.kom non è la solita tribute band – scrive la produzione – ma un vero e proprio scontro titanico tra due giganti: un repertorio diviso tra i grandi successi di Zucchero e gli inni generazionali di Vasco Rossi. Un’esperienza visiva e sonora a 360 gradi.”

L’obiettivo è mettere a confronto due linguaggi musicali molto diversi: da una parte le sonorità soul, blues e internazionali di Sugar, dall’altra l’energia dei grandi concerti del rocker di Zocca.

Il Comune di Gualdo Tadino ha sostenuto l’organizzazione della serata, inserita nel programma degli appuntamenti promossi nel centro storico. L’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi ha espresso soddisfazione per la scelta di presentare il nuovo progetto proprio in città.

“Un grande evento di musica interamente dal vivo, con i successi senza tempo di Vasco Rossi e Zucchero Fornaciari”, ha dichiarato Bazzucchi.

L’assessore ha inoltre ricordato il lavoro portato avanti dall’amministrazione nelle tre piazze centrali e negli altri principali spazi urbani, attraverso concerti e iniziative culturali rivolti a un pubblico di diverse generazioni con lo scopo di valorizzare e vivacizzare il centro storico. Il debutto di Sugar.kom rientra in questa programmazione e punta a richiamare in piazza gli appassionati dei due artisti.