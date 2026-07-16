Una pioggia “miracolosa” doma i roghi sul Monte Cucco, incendio ancora attivo a Nocera Umbra

La pioggia arrivata nella notte ha fermato i due incendi che da quasi due giorni interessavano il Parco regionale del Monte Cucco, nei territori di Scheggia e Pascelupo e Costacciaro.

Un temporale breve ma intenso, che si è imprevedibilmente spinto più a sud del previsto, ha scaricato in pochi minuti una quantità d’acqua sufficiente a fermare le fiamme ancora alimentate dal vento, riducendo in pochi minuti i fronti sui quali erano impegnati da martedì Vigili del Fuoco, Afor, Protezione civile e Carabinieri Forestali con ampio dispiegamento di uomini e mezzi.

A Scheggia l’incendio risulta spento. Sul posto resta il Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco per il monitoraggio dell’area e per verificare l’eventuale presenza di focolai residui.

A Costacciaro sono invece in corso le operazioni di bonifica. È previsto l’arrivo di un elicottero della Regione Marche, che effettuerà interventi puntuali sulle zone ancora calde sotto il coordinamento del DOS.

Una prima stima, riporta Rai Tgr Umbria, indica in circa 80 ettari la superficie complessivamente percorsa dalle fiamme nei due comuni. Gli incendi hanno colpito boschi, prati e pascoli all’interno dell’area protetta. Sulle cause sono in corso le indagini condotte dai Carabinieri Forestali. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un’origine dolosa o comunque legata all’intervento dell’uomo.

Resta invece attivo l’incendio di Aggi, nel territorio di Nocera Umbra. Sul posto sono presenti il Direttore delle Operazioni di Spegnimento e una squadra dei Vigili del Fuoco arrivata dalla Toscana, che sarà a breve sostituita da un’unità antincendio boschivo dell’Umbria. È inoltre in arrivo un Canadair per sostenere dall’alto il lavoro delle squadre.

Il vento ha spinto fumo e cenere verso le abitazioni, con numerose chiamate alle autorità da parte degli abitanti.

Ancora in corso il rogo a Baiano di Spoleto, dove operano i Vigili del Fuoco di Spoleto e Terni, coordinati dal DOS. Sul fronte è impegnato anche un Canadair.