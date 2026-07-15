Controlli dei Carabinieri: due patenti ritirate, un neopatentato denunciato e tre segnalazioni per droga

Due patenti ritirate, un neopatentato denunciato per guida in stato di ebbrezza e tre persone segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. È il bilancio dei controlli svolti nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Gubbio.

Il dispositivo di vigilanza era stato rafforzato in occasione degli eventi musicali che hanno richiamato numerose persone nel territorio eugubino. I militari hanno concentrato i servizi lungo le principali strade di accesso alla città e nelle aree maggiormente interessate dalle manifestazioni, con controlli finalizzati alla sicurezza pubblica e alla regolarità della circolazione.

Nel corso delle verifiche sono state identificate circa 168 persone e controllati 95 veicoli. Due conducenti si sono visti ritirare la patente per violazioni amministrative, mentre un neopatentato è stato denunciato in stato di libertà dopo essere risultato positivo all’alcoltest con valori superiori ai limiti consentiti.

Durante gli stessi servizi, i Carabinieri hanno individuato tre persone in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntori. Le sostanze rinvenute sono state sequestrate.

La Compagnia di Gubbio ha confermato che i controlli proseguiranno anche in occasione dei prossimi eventi con maggiore affluenza, per prevenire comportamenti illeciti e garantire la sicurezza sulle strade e nei luoghi di ritrovo.