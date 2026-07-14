Ancora fiamme sul Cucco, altri roghi tra Costacciaro e Scheggia. Impegnati elicottero e squadre a terra

Ancora incendi nel Parco regionale del Monte Cucco. Due roghi si sono sviluppati oggi pomeriggio, 14 luglio, in aree impervie sopra i territori comunali di Costacciaro e Scheggia e Pascelupo, dove sono in corso le operazioni di spegnimento con squadre a terra e mezzi aerei.

​Per far fronte all’emergenza e contenere le fiamme, è scattato immediatamente il piano di intervento con il dispiegamento di diverse forze sul campo.

Sul fronte di Scheggia e Pascelupo stanno operando i Vigili del Fuoco di Gubbio, affiancati da un elicottero del Corpo proveniente dal nucleo di Bologna che sta effettuando lanci d’acqua nelle zone più difficili da raggiungere da terra.

Nell’area sopra Costacciaro sono invece impegnati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana. Alle operazioni partecipano anche le squadre dell’Agenzia Forestale Regionale, per garantire il massimo supporto nelle operazioni di contenimento e bonifica.

Il dispositivo è coordinato dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento dei Vigili del Fuoco. Su entrambi i fronti sono presenti anche i Carabinieri Forestali.

Al momento non sono disponibili informazioni precise sull’estensione delle superfici interessate. Le operazioni proseguono in un’area resa particolarmente difficile dalla morfologia del terreno.