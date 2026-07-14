Incendio sul Monte Cucco, il grazie del sindaco di Sigillo ai soccorritori: “Avete limitato le conseguenze del rogo”

Dopo l’incendio che nei giorni scorsi ha interessato la zona di Pian di Monte, nel Parco regionale del Monte Cucco, il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi ha diffuso un messaggio di ringraziamento rivolto a tutte le persone e alle strutture operative che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento.

Il primo cittadino ha espresso, a nome dell’amministrazione comunale e della città di Sigillo, “il più sentito ringraziamento a tutte le persone e alle strutture operative che sono intervenute con tempestività, professionalità e straordinario spirito di servizio”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, impegnati nelle complesse operazioni di spegnimento in un’area caratterizzata da una morfologia particolarmente impervia e da condizioni operative estremamente difficili, all’ingegner Sandro Costantini, dirigente del Servizio Protezione civile ed Emergenze della Regione Umbria, ai volontari del Gruppo Protezione Civile Monte Cucco, ai Carabinieri Forestali di Scheggia e Pascelupo, che sono impegnati nella ricostruzione della dinamica dell’incendio e nell’individuazione delle cause, alle squadre dell’Afor, che hanno svolto attività di contenimento, spegnimento e quindi la delicata fase di bonifica del territorio, e all’equipaggio del Canadair CAN 10, il cui intervento è stato decisivo per contenere il fronte più critico dell’incendio, impedendo che le fiamme penetrassero ulteriormente nelle aree boschive.

Fugnanesi ha voluto ringraziare anche la presidente della Regione Stefania Proietti, sottolineando la sua attenzione nei confronti dell’emergenza e del territorio del Monte Cucco.

Il sindaco sottolinea come la risposta messa in campo dai soccorritori abbia permesso di evitare conseguenze ancora più gravi.

“La tempestività dell’intervento, il coordinamento tra le diverse componenti operative e il sacrificio degli uomini e delle donne impegnati sul campo hanno consentito di limitare significativamente le conseguenze dell’incendio e di salvaguardare, per quanto possibile, il prezioso patrimonio naturalistico del Monte Cucco“, scrive il primo cittadino che ha poi posto l’attenzione sull’importanza della prevenzione, evidenziando come quanto accaduto rappresenti “un nuovo e serio richiamo alla responsabilità di tutti”

“Il nostro territorio costituisce un patrimonio ambientale, paesaggistico e identitario di valore inestimabile, che deve essere tutelato attraverso comportamenti prudenti, un’attenta attività di prevenzione e una collaborazione costante tra istituzioni, forze operative e cittadini.”

Il messaggio si conclude con un nuovo ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno preso parte alla gestione dell’emergenza, ai quali il sindaco ha espresso “la gratitudine più profonda della comunità di Sigillo“.