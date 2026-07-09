Abusivismo in un’area di pregio, denunciate due persone dai Carabinieri Forestali di Scheggia

Avrebbero realizzato una vasta ristrutturazione edilizia all’interno di un complesso rurale, trasformandolo in una struttura ricettiva senza le necessarie autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche e sismiche.

Per questo i Carabinieri Forestali del Nucleo di Scheggia e Pascelupo hanno denunciato in stato di libertà il titolare di una country house e il legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori.

L’attività rientra in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla tutela del patrimonio edilizio e ambientale.

Secondo quanto accertato dai militari, gli interventi avrebbero interessato diversi fabbricati agricoli quali due case coloniche, una porcilaia, un fienile e un ex silos, sottoposti a una radicale ristrutturazione in assenza dei necessari titoli abilitativi.

In particolare, i Carabinieri contestano la mancanza del permesso di costruire, dell’autorizzazione paesaggistica e della prescritta denuncia dei lavori alle autorità competenti in materia sismica.

Le verifiche hanno inoltre portato alla luce una serie di opere che sarebbero state realizzate abusivamente all’esterno della struttura.

Tra queste figurano la costruzione di una piscina, la sistemazione dell’intera area esterna con pavimentazioni, percorsi carrabili, staccionate, varchi d’accesso, un impianto di illuminazione, un impianto fotovoltaico e un sistema di smaltimento delle acque reflue.

Nei confronti delle due persone denunciate vengono contestate violazioni della normativa edilizia, paesaggistica e sismica.