Tommaso Costantini confermato presidente di Confindustria dell’eugubino-gualdese

Tommaso Costantini, titolare di Icom, è stato confermato alla presidenza della Sezione Territoriale Eugubino-Gualdese di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028. Lo ha deciso l’assemblea dei soci della Sezione che si è riunita al Park Hotel Ai Cappuccini, a Gubbio, per il rinnovo delle cariche associative.

Insieme al presidente è stato eletto il vicepresidente Fabrizio Darena, amministratore delegato e vicepresidente dell’azienda Ti STYLE iT, e rinnovato il Consiglio Direttivo.

Il sostegno allo sviluppo e alla crescita del territorio resta una priorità per il presidente Costantini, che nel ringraziare l’assemblea per la sua conferma ha ripercorso l’attività svolta dalla Sezione nell’ultimo biennio e condiviso i progetti futuri.

“Affronto questo nuovo mandato – ha sottolineato Tommaso Costantini – con senso di responsabilità e con la consapevolezza che la nostra Sezione può continuare a svolgere un ruolo importante nel sostenere la crescita del sistema produttivo locale. Il territorio eugubino-gualdese può contare su un tessuto imprenditoriale solido e dinamico, caratterizzato dalla presenza di grandi realtà industriali accanto a un’ampia rete di piccole e medie imprese. Un patrimonio che rappresenta uno dei principali punti di forza della nostra economia e che merita di essere valorizzato sempre di più. Nel prossimo mandato proseguiremo il percorso già avviato di conoscenza diretta delle aziende del territorio, promuovendo occasioni di confronto e condivisione di esperienze, nella convinzione che fare rete significhi creare nuove opportunità di crescita per tutto il sistema produttivo”.

Particolare attenzione continuerà a essere dedicata ad alcuni temi strategici per la competitività delle imprese.

“Infrastrutture, innovazione e formazione – ha aggiunto Costantini – continueranno a essere i pilastri del nostro impegno. Investire in collegamenti più efficienti, accelerare la trasformazione digitale delle imprese e rafforzare il dialogo tra scuola e mondo produttivo significa creare le condizioni per uno sviluppo duraturo, capace di attrarre investimenti, valorizzare le competenze e offrire nuove opportunità alle giovani generazioni. Un percorso che trova un importante alleato anche in ITS Umbria Academy, con l’obiettivo di rendere sempre più capillare la conoscenza delle opportunità offerte dall’Academy ai giovani. Continueremo a lavorare con spirito di squadra e in costante dialogo con le istituzioni, gli enti del territorio e tutti gli attori dello sviluppo, affinché la Sezione continui a essere un punto di riferimento per le imprese e un motore di crescita per l’intera area eugubino-gualdese”.

All’iniziativa hanno portato il proprio saluto istituzionale i sindaci di Gubbio e Fossato di Vico, Vittorio Fiorucci e Lorenzo Polidori, e l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Gualdo Tadino Giorgio Locchi.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il Rapporto annuale sull’economia dell’Umbria della Banca d’Italia, un’occasione di approfondimento sull’andamento del sistema economico regionale e sulle sue prospettive.

L’assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Eugubino-Gualdese, che sarà formato dal presidente Tommaso Costantini, dal vicepresidente Fabrizio Darena e dai consiglieri Riccardo Bei, Tecnoservice Costruzioni Generali; Cristian Cippicciani, Metalbranca Concept; Luca Colaiacovo, Colacem; Gianflavio Filippetti, Cereria Artigiana Umbra; Francesco Fioroni, CEB Impianti; Giuseppe Giusto, Althea Italia; Fabio Mearini, Colmef; Paolo Menichetti, Tracem; Andrea Minelli, Grafiche Minelli; Matteo Minelli, Ecosuntek; Carlo Moriconi, Edilcemento; Gabriele Notari, S.I.A.MI. Società Italiana Acque Minerali; Federico Pagliari, Cimarredi; Silvio Pascolini, Icom; Gloria Margaret Pierini, Hotel San Marco; Stefano Pierotti, Pierotti Laundry Network Group; Stefano Pisoni, TR Italy; Nazzareno Poldi, Euroforn; Bernardetta Radicchi, R.B. Recuperi 2000; Cristiana Saldi, Romeoauto; Mario Vantaggi, Euristica.

Invitati, inoltre, ai lavori del Consiglio Direttivo Leonardo Antonini, Rocchetta; Andrea Guerrieri, LA.FER.AL.; Maurizio Lucidi, Sirih; Marco Matarazzi, Slope, e Moira Viventi, GE.S.ECO.