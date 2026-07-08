La Blue Band porta il sound dei Blues Brothers a Gualdo Tadino: sabato 11 luglio concerto in piazza Martiri

Una serata dedicata ai grandi classici del soul e del rhythm & blues, ma anche un’occasione per fare del bene.

Sabato 11 luglio, alle ore 21, piazza Martiri della Libertà a Gualdo Tadino ospiterà il concerto della Blue Band, protagonista di uno spettacolo ispirato all’inconfondibile universo musicale dei Blues Brothers.

L’evento, a ingresso libero, avrà anche uno scopo solidale: il ricavato degli sponsor sarà infatti devoluto all’Associazione Amici del Germoglio di Gualdo Tadino, realtà da anni impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Sul palco saliranno 16 musicisti, pronti a dare vita a uno show che ripercorrerà alcuni dei più grandi successi della musica soul e blues internazionale.

Il repertorio spazierà dai brani dei Blues Brothers alle canzoni di James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin, Sam & Dave, senza dimenticare il blues italiano di Zucchero Sugar Fornaciari.

Uno spettacolo unico, costruito negli anni grazie a decine di concerti nelle piazze italiane e a un’esperienza consolidata dal vivo, che nel 2011 ha portato la Blue Band anche ad aprire il concerto degli Original Blues Brothers Band, una delle esperienze più prestigiose nella storia del gruppo.

Da allora la formazione ha continuato a esibirsi in tutta Italia, affiancando all’attività concertistica numerosi eventi benefici, senza perdere lo spirito che la caratterizza. Come ricordano gli stessi musicisti, “la missione resta sempre la stessa: divertire e divertirsi con la buona musica”.

Gli organizzatori invitano a partecipare a una serata rivolta a un pubblico di tutte le età, piena di ritmo, energia e grandi successi che hanno fatto la storia della musica internazionale.

L’appuntamento è quindi per sabato 11 luglio alle ore 21 in piazza Martiri della Libertà.