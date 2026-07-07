Birra Flea conquista il Premio Cerevisia 2026: due primi posti per la linea Ma.Ma

Nuovo importante riconoscimento per Birra Flea, che continua a distinguersi nel panorama brassicolo nazionale. In occasione del Premio Cerevisia 2026, tra i più prestigiosi concorsi italiani dedicati alle migliori birre artigianali, il birrificio gualdese ha conquistato due primi posti con le birre della linea Ma.Ma.

La Ma.Ma Hoppy Strong Ale si è aggiudicata il 1° posto nella categoria “Materie Prime Italiane”, mentre la Ma.Ma Lager Style Gluten Free ha conquistato il 1° posto nella categoria “Gluten Free”, confermando la capacità di Birra Flea di unire qualità, ricerca e innovazione in prodotti che rispondono alle esigenze di consumatori sempre più attenti.

Il doppio successo rappresenta un importante riconoscimento del percorso intrapreso dall’azienda, fondato sulla valorizzazione delle materie prime, sull’attenzione ai processi produttivi e sulla continua ricerca dell’eccellenza.

La Ma.Ma Hoppy Strong Ale si distingue per il suo carattere deciso e per un profilo aromatico intenso ma armonico, espressione della filosofia produttiva del birrificio e della valorizzazione degli ingredienti italiani.

La Ma.Ma Lager Style Gluten Free, invece, testimonia l’impegno dell’azienda nello sviluppo di birre artigianali di alta qualità dedicate anche al mondo gluten free, senza compromessi in termini di gusto e personalità.

“Ogni premio è il risultato del lavoro quotidiano, della passione e della competenza di tutte le persone che contribuiscono, ogni giorno, alla realizzazione delle nostre birre. È uno stimolo a continuare a investire nella qualità, nell’innovazione e nella valorizzazione del territorio“, commentano da Birra Flea che desidera ringraziare il Banco Nazionale di Assaggio delle Birre, gli organizzatori del Premio Cerevisia e tutti coloro che, ogni giorno, scelgono i suoi prodotti e ne condividono il percorso di crescita.

Con questo nuovo traguardo, il 2026 si conferma un anno ricco di soddisfazioni per Birra Flea, che prosegue il proprio cammino con l’obiettivo di promuovere la cultura della birra artigianale italiana attraverso prodotti autentici, innovativi e di qualità.