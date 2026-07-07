A Gualdo Tadino stasera l’inaugurazione della nuova palestra e della piastra polivalente di Cartiere

Questa sera, martedì 7 luglio, a Cartiere di Gualdo Tadino verranno inaugurate due strutture dedicate allo sport e alla socialità. L’appuntamento è fissato per le ore 20.45, dove saranno ufficialmente aperte la nuova palestra e la rinnovata piastra polivalente.

La nuova palestra è stata realizzata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con un investimento superiore al milione di euro. La struttura sarà messa a disposizione delle società sportive gualdesi, che, sottolinea il Comune, potranno contare su un impianto moderno, sicuro e funzionale per lo svolgimento delle attività sportive e degli allenamenti.

Completamente riqualificata anche la piastra polivalente di Cartiere, che tornerà ad essere un punto di riferimento per la Pro Loco Cartiere-Caselle-Casale e per i giovani del territorio. Lo spazio sarà dedicato alle attività ricreative, sportive e di aggregazione, con l’obiettivo di favorire la socialità e la partecipazione della comunità.

Al termine della cerimonia di inaugurazione e del tradizionale taglio del nastro, il programma della serata proseguirà con le esibizioni dei giovani della Black Mamba Association e del Cartiere Tournament, che animeranno il nuovo impianto con dimostrazioni sportive.