Al Grest dell’Oratorio lezione con i cani da soccorso. Al via anche un laboratorio di difesa personale

E’ stata una mattinata diversa dal solito quella vissuta nei giorni scorsi dai bambini e dai ragazzi del Grest “Educare alla Vita Buona” dell’Oratorio Don Bosco di Gualdo Tadino.

Ospiti del centro estivo sono stati i volontari del Nucleo cinofilo del Gruppo Protezione Civile Perusia di Perugia, Anna Barberini e Giuseppe Radicchi, accompagnati dai loro inseparabili cani Stella e Luna, protagonisti delle dimostrazioni pratiche che hanno catturato l’attenzione dei giovani partecipanti al gruppo estivo.

L’iniziativa, promossa da Roberto Carlotti particolarmente attivo nell’ambito del sociale e recentemente insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, ha permesso di conoscere da vicino il lavoro svolto dalle unità cinofile impegnate nelle operazioni di soccorso.

I volontari hanno illustrato come avviene l’addestramento dei cani e in quali contesti vengono impiegati: dalla ricerca di persone scomparse nei boschi e in zone impervie fino agli interventi tra le macerie in seguito a terremoti o altre emergenze.

Le spiegazioni si sono alternate a esercitazioni pratiche di obbedienza e ricerca, durante le quali Stella e Luna hanno dato prova delle loro capacità, eseguendo con precisione i comandi impartiti e conquistando, oltre ai meritati premi, anche l’affetto dei bambini.

Numerose le domande rivolte ai due volontari, incuriositi soprattutto dal percorso di formazione necessario per trasformare un cane in un prezioso alleato nelle attività di soccorso. Anna Barberini e Giuseppe Radicchi hanno spiegato come alla base dell’addestramento ci sia il forte legame che si crea tra il cane e il volontario, con cui condivide la vita quotidiana ben oltre il servizio operativo.

Nel frattempo, il programma del Grest si è arricchito di un’altra proposta educativa: Roberto Carlotti ha infatti avviato un laboratorio di difesa personale, che accompagnerà i ragazzi nelle prossime settimane con attività dedicate alla sicurezza e all’autocontrollo.

.