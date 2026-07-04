“Orfeo & Euridice” alla Rocca Flea, Andrea Garofoli porta in scena il mito con Jaele Fo

Il mito di Orfeo ed Euridice approda alla Rocca Flea di Gualdo Tadino lunedì 6 e martedì 7 luglio alle ore 21.

La fortezza federiciana ospiterà infatti lo spettacolo teatrale “Orfeo & Euridice Fabula Amoris” con protagonisti l’attore gualdese Andrea Garofoli, che ne cura anche la regia, e Jaele Fo, attrice e scrittrice, nipote di Dario Fo e Franca Rame.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Gualdo Tadino, propone una rilettura di uno dei racconti più celebri della mitologia greca, la storia di Orfeo che tenta di riportare in vita l’amata Euridice affrontando il viaggio negli Inferi.

Accanto a Garofoli e Jaele Fo saliranno sul palco Alessandra Arcangeli, che eseguirà dal vivo le parti musicali dello spettacolo, insieme alle attrici Cecilia Napoli, Giulia Zuccaro e Valeria Torre, protagoniste di una messa in scena che alternerà recitazione e musica.

Oltre all’aspetto artistico, lo spettacolo punta anche a far riflettere. La vicenda di Orfeo ed Euridice, infatti, continua a parlare al pubblico di oggi perché affronta temi universali come l’amore, il dolore per la perdita di una persona cara, la speranza e il confronto con i propri limiti.

La scelta di portare in scena un grande classico vuole essere anche un’occasione per avvicinare il pubblico al teatro e alla cultura, dimostrando come storie scritte migliaia di anni fa siano ancora capaci di interrogare la coscienza contemporanea, andando oltre la visione di un’opera teatrale.

Lo spettacolo si inserisce nel calendario degli appuntamenti estivi di Gualdo Tadino.

“È per me una gioia immensa e un grande orgoglio vedere la nostra Rocca Flea ospitare uno spettacolo di questo livello, che vede come protagonista Andrea Garofoli – commenta l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi – Conosco personalmente Andrea da anni, ne apprezzo la passione e la dedizione ho potuto vedere la sua crescita artistica e professionale: vederlo calcare il palcoscenico di casa con un’opera così intensa è la conferma del grande valore dei nostri giovani talenti. Spettacoli come questo dimostrano quanto il teatro classico sia ancora capace di parlarci e di educarci profondamente. Invito tutta la cittadinanza e soprattutto i ragazzi a partecipare a queste due serate eccezionali, per sostenere un nostro concittadino e per vivere insieme un momento di pura bellezza.”

Per informazioni e prenotazioni contattare Emanuela al 333 2009122.