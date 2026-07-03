A Nocera Umbra convegno su don Angelo Menichelli che ha raccontato il legame tra San Francesco e il territorio

Il rapporto tra il territorio nocerino e il francescanesimo attraverso l’opera di uno dei suoi più autorevoli studiosi sarà oggetto del convegno “L’Ottavo Centenario Francescano nel segno di don Angelo Menichelli”, promosso dall’associazione La Romita, che si terrà sabato 4 luglio alle 17 presso la Sala dei Sindaci del Museo Archeologico di Nocera Umbra.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Umbria e dal Comune di Nocera Umbra, rientra nell’ambito delle celebrazioni dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi e vuole rendere omaggio alla figura di don Angelo Menichelli, sacerdote, storico e profondo conoscitore della storia locale, il cui instancabile lavoro di ricerca storica, tutela della memoria e valorizzazione del patrimonio religioso e culturale locale ha contribuito a far conoscere e valorizzare la presenza francescana a Nocera Umbra e il legame del territorio con il passaggio del Santo di Assisi.

Ad aprire il convegno saranno Mauro Lipparelli e Luca Grilli, mentre il coordinamento sarà affidato a Mario Centini. Sono previsti i saluti istituzionali della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti e del sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi.

Il programma proseguirà con le relazioni di Roberto Segatori, che interverrà sul tema “Don Angelo tra fede e cultura”, e di Mario Centini, autore dell’approfondimento “L’ultimo viaggio di San Francesco”, dedicato agli ultimi spostamenti del Santo e al loro significato storico e spirituale.

Uno dei momenti più significativi dell’incontro sarà dedicato alle testimonianze su don Angelo Menichelli, con gli interventi di don Ferdinando Cetorelli, dei Frati Minori di Santa Maria degli Angeli, Ivo Picchiarelli, Leonella Biagioli, Giulio Micheli e Angelo Frillici, che offriranno ricordi personali e riflessioni sull’eredità culturale e umana lasciata dal sacerdote nocerino. Le conclusioni saranno affidate a Mario Centini.

.