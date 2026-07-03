Gaifana, al Trivio di Luticchio torna “Una presenza che unisce Maria”: escursione, Messa e benedizione delle bici

Escursionisti, appassionati di mountain bike e cittadini sono invitati a partecipare domenica 5 luglio alla seconda edizione di “Una presenza che unisce Maria”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Gaifana insieme alla Comunanza Agraria di Colle, Boschetto, Gaifana, Col Sant’Angelo e Ville Santa Lucia e a numerose associazioni del territorio.

La manifestazione si svolgerà al Trivio di Luticchio, luogo particolarmente frequentato da camminatori, ciclisti e amanti della montagna, attraversato anche dal Sentiero Italia.

Situato a un’altitudine di 869 metri, il Trivio di Luticchio è un importante snodo escursionistico tra Gualdo Tadino e Nocera Umbra e rappresenta una meta classica per escursionisti e appassionati della mountain bike che esplorano i rilievi tra Monte Penna e Monte Serrasanta.

L’iniziativa nasce dalla riscoperta di una vicenda che appartiene alla memoria degli abitanti della zona. In questo punto, molti anni fa, un uomo fece collocare una statua della Madonna come segno di riconoscenza dopo essere sopravvissuto a un grave pericolo. Gli abitanti hanno successivamente recuperato e sistemato l’area e quest’anno vi sarà collocata una nuova statua raffigurante la Vergine, che sarà benedetta nel corso della celebrazione religiosa.

Proprio perché il Trivio rappresenta un punto di riferimento per chi vive e frequenta la montagna (dai boscaioli ai cercatori di funghi, dagli escursionisti agli appassionati di mountain bike) gli organizzatori hanno deciso di affiancare alla benedizione della nuova immagine della Madonna anche quella delle biciclette utilizzate sui sentieri.

Il programma della giornata prenderà il via alle 8.30, con la partenza delle camminate dalle diverse frazioni di Colle, Gaifana e Boschetto, ciascuna guidata da un responsabile di gruppo. Alle 9 partiranno invece i ciclisti dalla piazza di Colle, preceduti da una breve colazione offerta ai partecipanti.

L’arrivo al Trivio di Luticchio è previsto intorno alle 11, mentre alle 11.30 sarà celebrata la Santa Messa presso la Madonnina, seguita dalla benedizione della nuova statua e delle mountain bike.

La mattinata si concluderà alle 12.30 con un momento conviviale offerto dalla Comunanza Agraria. Successivamente i partecipanti faranno rientro nelle rispettive località con i propri mezzi.