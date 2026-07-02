Lions Club Gualdo Tadino, Erica Giombetti è la nuova presidente

Una serata all’insegna dell’amicizia, del servizio e della continuità associativa ha caratterizzato il tradizionale passaggio della campana del Lions Club Gualdo Tadino, svoltosi nei giorni scorsi al ristorante Da Clelia di Valsorda.

La cerimonia, che rappresenta uno dei momenti più significativi della vita dei Lions Club, ha sancito ufficialmente il passaggio di consegne tra il presidente uscente Raffaele Fabbrizi e la nuova presidente Erica Giombetti, che guiderà il sodalizio gualdese nel nuovo anno lionistico.

Nel corso della serata, Fabbrizi ha ripercorso l’attività svolta durante il proprio mandato, ringraziando soci e collaboratori per il sostegno ricevuto nelle numerose iniziative promosse sul territorio. Il tradizionale passaggio della campana e del martelletto ha quindi segnato anche simbolicamente l’avvio della nuova presidenza.

Erica Giombetti ha rivolto un saluto ai soci confermando l’impegno a proseguire nel solco dei valori lionistici, puntando sulla continuità delle attività di servizio e sulla collaborazione con il territorio.

Nel corso della conviviale, alla presenza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, è stato anche presentato il nuovo direttivo che affiancherà la presidente durante l’anno sociale.

Ne fanno parte:

Past President: Raffaele Fabbrizi;

Raffaele Fabbrizi; Presidente: Erica Giombetti;

Erica Giombetti; Primo Vice Presidente: Alessandro Anemone;

Alessandro Anemone; Segretario: Michela Forconi;

Michela Forconi; Tesoriere: Andrea Angeletti;

Andrea Angeletti; Cerimoniere: Sofia Raggi;

Sofia Raggi; Censore: Claudia Cappelletti.

Sono stati inoltre nominati gli incarichi operativi del club:

Club Administrator: Moira Viventi;

Moira Viventi; Club Membership Chairperson: Alfredo Villa;

Alfredo Villa; Club LCIF Coordinator: Raffaele Fabbrizi;

Raffaele Fabbrizi; Club Service Chairperson: Luigina Matteucci;

Luigina Matteucci; Club Marketing Chairperson: Barbara Ciaberna.

La serata si è conclusa in un clima di cordialità e partecipazione, con l’augurio di un proficuo anno lionistico all’insegna del servizio, della solidarietà e dell’impegno a favore della comunità di appartenenza.