A Gualdo Tadino presentazione di “Io minatore”, la storia di Lino Lepri raccontata dagli studenti dell’IC Sigillo

Un progetto nato tra i banchi di scuola per custodire la memoria di un mestiere duro e di una generazione che ha lasciato la propria terra è quello che verrà presentato domenica 5 luglio alle ore 17.30.

La Mediateca del Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti” di Gualdo Tadino ospiterà la presentazione del volume “Io minatore. Testimonianze ed esperienze di Lino Lepri”, promossa dal Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano (G.A.A.U.M.).

Il libro è il risultato di un progetto scolastico triennale realizzato dagli alunni della classe III B dell’Istituto Comprensivo di Sigillo, che hanno raccolto, attraverso interviste, fotografie, poesie e documenti, la testimonianza di Lino Lepri, minatore originario di Sigillo che nel corso della sua vita ha lavorato in Italia, Francia, Svizzera e nella Repubblica Democratica del Congo.

L’iniziativa racconta di una vita fatta di sacrifici, emigrazione e lavoro nelle miniere, e ripercorre anche il forte legame dei minatori con la propria terra d’origine e con la devozione alla patrona Santa Barbara.

L’incontro sarà aperto dai saluti dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, della direzione del Polo Museale, dell’Istituto Comprensivo di Sigillo e del G.A.A.U.M.

Seguirà l’introduzione della professoressa Patrizia Biscarini, referente del progetto, quindi la proiezione dell’intervista a Lino Lepri realizzata dagli studenti Caterina Azoitei e Tommaso Bruscolini.

A concludere l’appuntamento sarà lo stesso Lino Lepri, che porterà la propria testimonianza diretta. L’incontro sarà moderato da Sebastien Mattioli, coordinatore della sede gualdese del G.A.A.U.M.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del Comune di Gualdo Tadino, del Polo Museale Città di Gualdo Tadino e dell’Istituto Comprensivo di Sigillo.

L’evento avrà anche una finalità solidale in quanto il ricavato della vendita del volume sarà interamente devoluto all’Istituto Comprensivo di Sigillo per sostenere nuovi progetti didattici.

L’ingresso è libero.