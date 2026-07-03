Strage di gatti a Caprara, possibile avvelenamento con pesticidi

Una decina di gatti morti o scomparsi, probabilmente avvelenati. A denunciare la vicenda, accaduta nella frazione di Caprara intorno alla fine di maggio, è l’associazione Animal Mind Italia.

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Il Messaggero, cinque animali sarebbero stati trovati senza vita, mentre degli altri non si avrebbero più notizie.

Per chiarire le cause dei decessi, Animal Mind si è attivata, con il supporto legale dell’avvocato Valeria Passeri, chiedendo l’intervento dell’Asl Umbria 1. Tre carcasse sono state sottoposte ad accertamenti tossicologici. Gli esami avrebbero escluso l’ipotesi inizialmente presa in considerazione dell’avvelenamento da antilumaca, indirizzando invece gli approfondimenti verso pesticidi regolarmente in vendita, che sarebbero stati utilizzati proprio per uccidere i mici.

L’associazione sottolinea infatti che potrebbe essersi trattato di gesto volontario ai danni degli animali e ha chiesto al riguardo l’intervento delle autorità competenti, oltre all’attivazione di controlli straordinari nella zona a tutela della salute pubblica e degli animali.

Tra i residenti resta forte la commozione per la sorte del gatto Pikachu, da diversi anni una presenza abituale della frazione che lo aveva adottato. Alcuni abitanti hanno raccontato di aver lasciato il suo giaciglio e la ciotola nel luogo che frequentava abitualmente, nella speranza di un suo ritorno.