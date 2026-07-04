“Profumo d’Assenzio” incanta il pubblico e riempie il teatro di piazza Soprammuro

Un successo straordinario di pubblico, venerdì 3 luglio, per la messa in scena dello spettacolo “Profumo d’Assenzio, l’eco dell’assurdo”, che ha riempito il teatro di piazza Soprammuro, nel cuore del centro storico di Gualdo Tadino.

Il visionario cabaret poetico, prodotto dall’associazione culturale Arte & Dintorni con la regia di Marco Panfili e il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, ha saputo stregare i presenti facendo dialogare Arthur Rimbaud e Samuel Beckett in un caffè parigino senza tempo, in un perfetto equilibrio tra la sregolatezza dei “poeti maledetti” e le atmosfere del teatro dell’assurdo.

Il folto pubblico è stato trascinato in un vortice di emozioni senza alcuna noia accademica, grazie a un mix vincente di tragedia, risata e grandissima qualità interpretativa garantita da un cast composto da Priscilla Benedetti, Stefania Biondi, Marco Bisciaio, Giovanni Biscontini, Fabio Dominici, Fabio Lai, dallo stesso Marco Panfili e da Miriana Teodori.

L’atmosfera è stata impreziosita dalle note del maestro Stefano Ruiz de Ballesteros, che ha eseguito dal vivo al pianoforte le musiche di Erik Satie, in un sodalizio artistico reso possibile anche grazie alla collaborazione con il Wald Music Studio e il Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti“.

L’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, presente alla rappresentazione, si è complimentato per il grande riscontro ottenuto dalla proposta teatrale: “Vedere una risposta così calorosa da parte della cittadinanza per un evento culturale di questo spessore è la dimostrazione di come la nostra comunità sia viva, attenta e desiderosa di grande teatro. Voglio fare i miei più vivi complimenti alla regia di Marco Panfili, a tutto lo straordinario cast artistico e all’associazione “Arte & Dintorni” per aver offerto alla città questa iniziativa che ha acceso ancora una volta i riflettori sulla straordinaria bellezza del nostro teatro all’aperto di piazza Soprammuro intitolato a Daniele Mancini, un vero e proprio gioiello architettonico che riesce a regalare un’atmosfera unica nel suo genere. Continueremo a sostenere queste iniziative che valorizzano i nostri spazi urbani, caratteristici e polifunzionali.”