Umberto Balloni nuovo presidente del Rotary Club Gualdo Tadino

Umberto Balloni è il nuovo Presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino per l’anno rotariano 2026/2027.

Il Passaggio della Campana con il past President Sergio Bravetti è avvenuto lo scorso venerdì nell’ambito della conviviale svoltasi presso il ristorante Da Clelia a Valsorda.

Ospiti della serata l’assistente del Governatore Maria Elisabetta Monacchia, il presidente del Rotary Club di Gubbio Stefano Pisoni, il Rotaract Gualdo Tadino con la presidente Giulia Fiore e il Past President Jacopo Angeli, la responsabile iconografia Distretto 2090 Bianca Bracardi, la Past President Inner Wheel Spoleto Caterina Calabresi, la presidente del Lions Club Gualdo Tadino Erica Giombetti, il sindaco del Comune di Gualdo Tadino e presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, l’assessore comunale di Nocera Umbra Elisa Cacciamani, gli assessori comunali di Valfabbrica Lorena Caneschi e Camilla Barbero e il parroco di San Rocco don Dieu Donné.

La serata si è aperta con i saluti dell’A.G. Maria Elisabetta Monacchia: “Felice di essere qui stasera, in un Club come il vostro che è molto unito e pieno di persone che danno il loro prezioso contributo per il Rotary e per la società. Spero di essere per voi un punto di riferimento e rinnovo l’invito a tutti noi a mettere al servizio le nostre professionalità, per dare alle nostre comunità un contributo attivo”.

Per motivi personali, che ne hanno purtroppo determinato anche le dimissioni, non era presente Gianluigi Guerra, al quale il Club, in persona del presidente uscente Sergio Bravetti, ha voluto conferire la qualifica di socio onorario “per l’impegno costante e costruttivo profuso nel Club, per aver contribuito alla nascita e alla continua crescita della “Compagnia dei Cavalieri Rotariani” presso la quale manterrà la delega a rappresentare il Club”.

Durante la conviviale è stato poi salutato l’ingresso del nuovo socio Massimo Angeli, dal 1994 direttore del personale e organizzazione del Gruppo Financo-Colacem, gualdese di origine che, essendo tornato a vivere a Gualdo Tadino, si è trasferito dal Rotary Club di Gubbio dove ha rivestito le cariche di Prefetto, Presidente e Segretario, ed è stato insignito del Paul Harris Fellow.

Sergio Bravetti ha salutato ringraziando il Consiglio direttivo e tutti i soci: “Ho ereditato e lascio un Club molto attivo e coeso. È stato un anno molto particolare e giunti alla fine posso dire che ricoprendo questo incarico è più quello che si riceve che quello che si dà, anche per la possibilità di frequentare e conoscere il Distretto e gli altri Club. Il Rotary ha un potenziale enorme, siamo presenti in tutto il mondo e le possibilità per viverlo sono infinite. Quest’anno abbiamo partecipato a 45 eventi e abbiamo realizzato 15 service per un valore dei progetti eseguiti di 50 mila euro, tra le risorse del nostro Club, del Distretto, del Rotary International e quelle messe in campo dalle amministrazioni comunali, come ad esempio nel caso del Progetto Genesi che, visto il grande interesse generato, proseguirà in questo anno per la seconda fase”.

Umberto Balloni ha esordito con il messaggio del Presidente Rotary International Olayinka Hakeem Babalola: “Il Rotary ci ha cambiati e ci ha resi persone migliori. Creiamo un impatto duraturo (il tema dell’anno rotariano 26/27, ndr) rimanendo curiosi, facendo domande e cogliendo le infinite opportunità della famiglia Rotary. Anche noi – ha spiegato – dobbiamo ripartire parlando di Rotary, con l’obiettivo di fare delle attività e dei progetti che possano restare nel tempo”.

Balloni ha quindi illustrato quello che sarà l’impegno del Club per l’anno a venire: “La prima cosa a cui dobbiamo pensare sono i nostri giovani e per questo come Rotary abbiamo aderito alla Comunità Educante di Gualdo Tadino che è un modello di welfare territoriale che fa rete tra scuola, Comune, associazioni e famiglie per l’educazione dei nostri ragazzi. Ad ottobre faremo poi un convegno dedicato al mondo del lavoro con importanti relatori per fornire un utile strumento di orientamento agli studenti”.

Seguendo il percorso già iniziato dal Comitato “Gualdo per Butembo”, iniziativa di solidarietà nata per costruire un’infermeria di primo soccorso nella città della Repubblica Democratica del Congo, tormentata da una lunga e sanguinosa guerra civile, il Rotary Club di Gualdo Tadino ha lanciato un Global Grant, ossia una sovvenzione globale della Fondazione Rotary per finanziare attività internazionali a sostegno di progetti umanitari.

“La necessità primaria per l’infermeria di Butembo in fase di realizzazione oggi è l’acqua e per questo abbiamo avviato un Global Grant per costruire un pozzo che possa garantirne l’approvvigionamento. Servono 30mila euro e sono sicuro che riusciremo a raccogliergli grazie al sostegno degli altri Club del Distretto, della Fondazione Rotary e di una serata di raccolta fondi che organizzeremo qui a Gualdo nel mese di novembre”.

Oltre agli altri progetti pluriennali, come la giornata di raccolta per il Banco Alimentare, gli screening medici, la Borsa di Studio Antonio Pieretti, le attività del Campus Disabili e dei Cavalieri Rotariani, e la continuità del Progetto Genesi, il Presidente Balloni ha illustrato un’ultima iniziativa.

“Abbiamo avviato i contatti per stringere un gemellaggio con il Rotary Club di Santiago de Compostela, per il legame tra il nostro Beato Angelo e questa meta di pellegrinaggio – ha annunciato – È un percorso ancora tutto da costruire, con l’idea di invitare gli amici spagnoli a Gualdo Tadino il 15 gennaio per le celebrazioni del nostro Patrono, che potrebbe portare grandi benefici alla nostra comunità, sia in termini di sviluppo turistico-economico che di scambio giovani, vista anche la presenza di una importante Università dove il nostro compianto professore Antonio Pieretti spesso si è recato per attività convegnistica”.

Consiglio direttivo 2026-2027:

Umberto Balloni (Presidente), Gino Centi (Presidente incoming), Sergio Bravetti (Past President), Stefania Pecci (Vicepresidente), Francesco Serroni (Segretario), Ettore Micheletti (Tesoriere), Gabriele Capoccia, Andrea Farneti, Paolo Saverio Fiore, Angelo Fratini, Matteo Passeri, Fabrizio Rinaldini, Paola Travaglia (Prefetto)

Presidenti di commissione 2026-2027:

Progetti: Matteo Passeri; Effettivo: Manuele Pompei; Rotary Foundation: Giamila Riani; Nuove generazioni: Eugenio Mauceri; Comunicazione: Carlo Giustiniani; Amministrazione: Umberto Balloni