Presentato il volume ‘Io minatore’ di Lino Lepri, la memoria diventa patrimonio collettivo

Si è svolta presso la Mediateca del Museo Regionale dell’Emigrazione “Pietro Conti”, la presentazione del volume ‘Io minatore’. Testimonianze ed esperienze di Lino Lepri.

Un incontro emozionante che ha saputo fare centro nel cuore dei presenti, trasformando la memoria individuale in un patrimonio collettivo e intergenerazionale.

L’evento, organizzato dal Gruppo Archeologico Appennino Umbro-Marchigiano (G.A.A.U.M.), è andato oltre la mera presentazione di un libro, ma è stato un autentico viaggio antropologico e umano.

​Il volume è il frutto di uno straordinario progetto scolastico triennale che ha visto protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Sigillo.

I ragazzi hanno saputo raccogliere con delicatezza e rigore la testimonianza di Lino Lepri, minatore sigillano che ha vissuto sulla propria pelle i sacrifici dell’emigrazione in Italia, Francia, Svizzera e persino nella Repubblica Democratica del Congo. Attraverso interviste, poesie, foto storiche e documenti, gli alunni hanno rielaborato una vita fatta di fatiche, nostalgia, ma anche di immensa dignità e profonda devozione a Santa Barbara.

​Coordinata da Sebastien Mattioli, la presentazione è stata introdotta dai saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, e di Catia Monacelli, direttrice del Museo dell’Emigrazione “Pietro Conti”, che hanno sottolineato l’alto valore culturale e sociale dell’iniziativa, promossa insieme ai rappresentanti dell’IC Sigillo e del G.A.A.U.M.

​Successivamente la professoressa Patrizia Biscarini, referente del progetto, ha spiegato la genesi e il valore pedagogico del percorso scolastico.

Grande emozione in sala durante la proiezione dell’intervista a Lino Lepri, curata con grande sensibilità dagli studenti Caterina Azoitei e Tommaso Bruscolini, prima del momento più toccante rappresentato dall’intervento finale e dalla testimonianza diretta dello stesso Lino Lepri.