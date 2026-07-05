Ruzzola, Rigali/Nocera Umbra si conferma campione d’Italia a squadre

L’Asd Ruzzola Rigali/Nocera Umbra si conferma sul tetto d’Italia. La squadra ha conquistato oggi, domenica 5 luglio, il 30′ Campionato Italiano di Ruzzola a squadre, disputato tra Esanatoglia e Matelica, bissando il titolo conquistato nella passata stagione.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Massimo Cesari Plasgomma sotto l’egida della FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) e con il patrocinio del Comune di Esanatoglia, ha richiamato le migliori squadre della disciplina da tutta Italia, dando vita a due fine settimana di gare particolarmente combattute.

Nella categoria A, la squadra di Rigali/Nocera Umbra ha saputo imporsi grazie a una prova di grande solidità, confermando il proprio valore e la capacità di mantenersi ai vertici della ruzzola italiana.

A guidare la formazione campione d’Italia è stato il capitano Mauro Sabatini, affiancato da Lorenzo, Alessio, Enio, Massimo, Stefano, Giancarlo, Riccardo, Renzo e Sandro, protagonisti di una prestazione che ha consentito al sodalizio di difendere con successo il titolo nazionale.

“Un ringraziamento speciale va alla Figest per la promozione di questo sport legato alla nostra tradizione e all’Asd Plasgomma per l’impeccabile organizzazione dell’evento ad Esanatoglia”, commenta la società dopo la vittoria.