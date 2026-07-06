Svago Divino: cucina artigianale, ambiente rinnovato e gusto da vivere tutto il giorno

Ci sono indirizzi che conquistano con effetti speciali e altri che scelgono una strada diversa: quella della qualità, della cura e dell’accoglienza.

È questa la filosofia di Svago Divino, il nuovo locale di via Cavour 10, a Gualdo Tadino, di fronte al palazzetto dello sport “Carlo Angelo Luzi”, nato dalla rivisitazione di uno spazio che oggi si presenta luminoso, elegante e sorprendentemente versatile.

Svago Divino accompagna i propri ospiti dalla colazione fino a sera, passando per la pausa pranzo, la cena i momenti da condividere con gli amici. Un ambiente dove il design contemporaneo incontra un’atmosfera rilassata, per mettere subito a proprio agio.

La vera sorpresa, però, arriva quando si sfoglia il menù.

In un’epoca in cui la rapidità del servizio spesso coincide con prodotti già pronti, Svago Divino ha scelto una strada controcorrente.

I primi piatti vengono preparati artigianalmente, con pasta lavorata a mano ogni giorno. Non è un dettaglio.

Caramelle ripiene, gnocchi ripieni, tagliolini con erbette e pomodorini di Pachino, trofie con salsiccia e funghi o le classiche penne alla sorrentina raccontano una cucina che punta sulla semplicità delle buone materie prime e sul gusto delle preparazioni espresse, mantenendo un eccellente rapporto tra qualità e prezzo.

Anche gli antipasti seguono la stessa filosofia.

Salumi selezionati a chilometro zero, formaggi e le immancabili cresce e focacce umbre diventano protagonisti di taglieri generosi, perfetti tanto per un pranzo leggero quanto per un aperitivo o una cena da condividere.

I calici trovano il loro naturale abbinamento con una selezione di etichette, molte delle quali provenienti dal Trentino.

Chi preferisce una pausa più informale trova hamburger preparati con la stessa attenzione riservata ai piatti della cucina, panini ricchi e sfiziosità per ogni momento della giornata. Nei mesi estivi fanno il loro ingresso anche piatti unici freschi e leggeri, ideali quando il caldo invita a sapori più delicati.

E poi c’è il finale, quello che spesso lascia il ricordo più piacevole. Tiramisù, panna cotta, gelato artigianale, ciambellone fatto in casa, crepes e pancake compongono una proposta che soddisfa tanto gli amanti della tradizione quanto chi cerca una pausa golosa nel pomeriggio.

Dietro il bancone e in sala ci sono Sara, Franca, Luca e Francesco. Il loro obiettivo è creare un luogo dove tornare volentieri: una cucina preparata con cura, un ambiente piacevole, un sorriso sincero e quella sensazione, sempre più rara, di essere nel posto giusto.

Da Svago Divino la buona cucina non ha bisogno di effetti speciali, ma di mani esperte, ingredienti scelti e passione. Un locale che invita a concedersi il piacere di un pranzo anche veloce ma preparato con cura, di un aperitivo tra amici o semplicemente di una pausa fatta come si deve.

Un nuovo punto di riferimento per chi, a tavola, cerca prima di tutto sapori veri.

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