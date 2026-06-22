A Gualdo Tadino apre il nuovo Acqua & Sapone al Porta Nova: mercoledì l’inaugurazione con tante offerte

Gualdo Tadino si prepara ad accogliere un nuovo punto vendita Acqua & Sapone, all’interno del Centro Commerciale Porta Nova. L’apertura rappresenta una nuova opportunità di acquisto per i cittadini e per tutti coloro che frequentano l’area commerciale, con uno spazio dedicato alla cura della persona, della casa, della bellezza e del benessere quotidiano.

Il nuovo negozio sarà inaugurato mercoledì 24 giugno e nasce in un contesto facilmente raggiungibile, servito da ampio parcheggio e già inserito nelle abitudini di acquisto di molte famiglie del territorio. Una posizione comoda, pensata per chi cerca un’esperienza di spesa pratica, veloce e completa.

Lo store si svilupperà su una superficie di vendita di circa 360 metri quadrati e sarà il secondo punto vendita Acqua & Sapone nella città di Gualdo Tadino. Con questa apertura, il marchio rafforza la propria presenza in Umbria, dove raggiunge quota 34 negozi, ampliando ulteriormente la disponibilità dei propri servizi e del proprio assortimento nella regione.

In occasione dell’inaugurazione i clienti potranno scoprire promozioni speciali sui reparti make-up, profumeria, cura casa e cura persona. Sarà un’occasione per visitare il nuovo punto vendita, conoscere l’assortimento e approfittare delle iniziative dedicate al giorno di apertura.

L’invito è rivolto a famiglie, clienti abituali dell’insegna e a tutte le persone interessate a scoprire un nuovo spazio dove trovare prodotti utili per la quotidianità, offerte dedicate e soluzioni pensate per rendere la spesa più semplice e conveniente.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai più piccoli. Durante l’apertura è previsto il trucca bimbi, un’iniziativa per rendere la visita più piacevole anche per i bambini che accompagneranno mamme, papà o nonni al nuovo punto vendita. Un modo semplice per trasformare l’inaugurazione in un momento adatto a tutta la famiglia.

Acqua & Sapone consiglia inoltre ai clienti di scaricare l’App Carta Club, uno strumento utile per accedere a sconti esclusivi, restare sempre aggiornati sulle promozioni e partecipare al programma fedeltà dell’insegna. Chi scarica l’App potrà beneficiare di vantaggi dedicati, tra cui sconti e punti “Bolle”, entrando in un sistema pensato per premiare gli acquisti e rendere l’esperienza in negozio ancora più conveniente.

La nuova apertura di Gualdo Tadino si inserisce nel piano di sviluppo di Cesar S.p.A., che a fine giugno rafforza la rete Acqua & Sapone con nuove inaugurazioni in più regioni italiane.

L’apertura rappresenta anche un’occasione per ricordare la storicità dell’insegna, che il prossimo anno festeggerà 35 anni di attività e guarda al traguardo dei mille negozi. L’obiettivo è proporre punti vendita accessibili, ben organizzati e capaci di offrire assortimento, promozioni e servizi utili alla spesa quotidiana.

Il nuovo Acqua & Sapone al Centro Commerciale Porta Nova sarà quindi un nuovo riferimento commerciale per chi cerca convenienza, scelta e attenzione al cliente, in un ambiente pensato per accompagnare ogni giorno le esigenze della casa, della persona e della famiglia.

Contenuto publiredazionale – Acqua & Sapone