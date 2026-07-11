Sport, stelle e degustazioni: a Gualdo Tadino un’estate a tutta Flea

L’estate è il momento perfetto per stare insieme, socializzare, fare sport e condividere una buona birra: con questo spirito Birra Flea apre le porte del proprio birrificio con un calendario di eventi in cui è possibile trovare convivialità e cultura birraria.

Nel corso dei mesi estivi, la taproom Flea sarà aperta per tour e degustazioni, anche con i prodotti del Caseificio Trinei, che permetteranno ai visitatori di conoscere da vicino il processo produttivo e la filosofia del birrificio.

Grazie alla filiera corta e all’utilizzo di materie prime del territorio, gli ingredienti si trasformano in un prodotto d’eccellenza: la birra artigianale Flea, declinata nelle sue diverse e numerose tipologie.

IL programma prende avvio domenica 12 luglio dalle 11, con una giornata dedicata alle visite e alle degustazioni presso la taproom. A seguire, venerdì 24 luglio dalle 18 si terrà ‘La Notte dei Tornei’, una serata di sport, socialità, musica, cibo e birra: in calendario tornei di padel, tennis, ping pong e biliardino, per vivere l’estate in modo dinamico e informale.

Gli appuntamenti proseguiranno domenica 9 agosto dalle 20, con ‘Boccali di Stelle’, un evento serale che abbina la degustazione delle diverse birre Flea a un’esperienza sotto il cielo stellato in un contesto accogliente e rilassato.

Dal 10 al 14 agosto il birrificio sarà aperto ogni giorno dalle 9 alle 15 per accogliere chi desidera effettuare una visita, approfondire la conoscenza delle varietà Flea e scoprire da vicino il legame tra produzione artigianale e territorio.

Il calendario estivo si chiuderà sabato 12 settembre dalle 15 con un’ulteriore giornata di apertura della taproom, occasione per salutare la stagione estiva e ribadire il ruolo di Birra Flea come punto di incontro.

Tutte le informazioni sugli orari, le modalità di partecipazione e gli aggiornamenti sul programma degli eventi sono disponibili sui canali social di Birra Flea e sul sito www.birraflea.com.