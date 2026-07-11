Oggi inaugurazione della campana del Beato Angelo, i primi rintocchi durante la messa di San Benedetto

Suonerà oggi per la prima volta la campana celebrativa realizzata in occasione del VII centenario della morte del Beato Angelo, uno dei simboli dei festeggiamenti che Gualdo Tadino nel 2024 e 2025 ha dedicato al suo patrono.
L’inaugurazione è in programma oggi pomeriggio, sabato 11 luglio, in occasione della festa di San Benedetto, patrono d’Europa e titolare della basilica cattedrale cittadina.
La campana, già collocata nelle scorse settimane sulla sommità del campanile nella cella campanaria della chiesa di San Benedetto, farà risuonare i suoi primi rintocchi durante il Gloria della solenne celebrazione eucaristica delle ore 18.
L’opera era stata benedetta lo scorso aprile dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, monsignor Felice Accrocca, in occasione della sua prima visita pastorale a Gualdo Tadino.
La campana è stata realizzata appositamente per ricordare il settimo centenario della morte del Beato Angelo e sul mantello presenta incisioni con diversi richiami.
Su un lato è raffigurato il logo ufficiale del Centenario, mentre sull’altro compare il volto di San Carlo Acutis, il giovane santo ultimo salito alla gloria degli altari nella nostra diocesi.
Sono inoltre presenti il logo del Giubileo 2025 e l’iscrizione: “In onore del Beato Angelo inclito patrono nostro nel VII centenario della sua morte la Chiesa Tadinense in festa lo celebra”.
Alla messa delle ore 18 parteciperà anche Porta San Benedetto, che festeggia il proprio Santo, guidata dai priori Marco Pannacci e Stefania Comodi che prenderanno parte alla funzione insieme ai portaioli.