Gli artisti gualdesi Otello Natalini e Giuliana Arcangelelli trionfano al Premio “Antonio Canova”

Prestigioso riconoscimento per gli artisti gualdesi Otello Natalini e Giuliana Arcangelelli, grandi protagonisti della prima edizione del Premio Internazionale di Arti Visive “Antonio Canova”, promosso dall’Accademia Tiberina per valorizzare i talenti della pittura e della fotografia.

Il bando era ispirato alla figura di Antonio Canova, massimo esponente del neoclassicismo e illustre membro dell’Accademia Tiberina, fondata a Roma nel 1813 dal genio di Giuseppe Gioachino Belli, storica istituzione che incarna da secoli l’eccellenza nel campo della cultura, delle scienze e delle arti.

La graduatoria ufficiale del concorso è stata ratificata lo scorso 20 giugno, mentre la cerimonia di premiazione si è tenuta ieri, giovedì 10 luglio, a Roma nella prestigiosa Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, sede della Camera dei Deputati.

Nella sezione dedicata alla pittura, il primo premio è stato assegnato a Otello Natalini con l’opera Ballerina. Sul secondo gradino del podio si è classificata Giuliana Arcangelelli con Metamorfosi, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Curto con Il Viaggio.

Per quanto riguarda la fotografia, la giuria ha premiato Alessandro Dalla Bona, vincitore con l’opera Mani, seguito da Marco Cometto con La materia rivelata e Paola Chiappini, terza classificata con Ghiaccio.

La commissione esaminatrice ha approvato all’unanimità la graduatoria finale dopo aver valutato le opere presentate, premiando i lavori che si sono distinti per qualità artistica, ricerca espressiva e capacità comunicativa.

L’esordio del Premio “Antonio Canova” rappresenta un nuovo tassello nell’attività dell’Accademia Tiberina a sostegno delle arti visive. L’iniziativa nasce infatti con l’obiettivo di promuovere la cultura e offrire uno spazio di confronto e visibilità ad artisti provenienti da tutta Italia, in grado di interpretare attraverso linguaggi contemporanei temi di forte impatto estetico ed emotivo.

Gli organizzatori puntano a rendere il concorso un appuntamento stabile del panorama artistico nazionale e internazionale, favorendo l’incontro tra pittori e fotografi accomunati dalla ricerca della qualità e dell’innovazione espressiva.