A Nocera Umbra 300 giovani musicisti dell’Accademia Sherazade, torna un mese di musica e concerti

Anche quest’anno circa 300 allievi dell’Accademia Musicale Sherazade di Roma, accompagnati dai loro maestri, hanno scelto Nocera Umbra per trascorrere il mese dedicato allo studio e al perfezionamento musicale.

Una presenza consolidata che, anno dopo anno, rappresenta un valore aggiunto per la Città delle Acque e per i numerosi visitatori che scelgono di trascorrervi l’estate.

Durante i fine settimana si terranno gli ormai tradizionali concerti-aperitivo, che porteranno la musica nelle vie del centro storico e negli spazi della Pinacoteca Civica, regalando a cittadini e turisti momenti di grande fascino. Le esibizioni offriranno l’opportunità di ascoltare giovani musicisti di talento in un contesto unico di arte e storia.

“Questo connubio – commenta l’assessore Elisa Cacciamani – rafforza ulteriormente la vocazione musicale della nostra città e consolida Nocera Umbra come luogo ideale dove rilassarsi, godere della tranquillità del borgo e, allo stesso tempo, incontrare giovani talenti che, con entusiasmo, impegno e passione, coltivano il proprio percorso artistico. È un’esperienza che arricchisce non solo gli studenti, ma anche la nostra comunità, creando un dialogo continuo tra cultura, formazione e territorio.“

L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario degli eventi dell’”Estate Nocerina”, il programma preparato dall’amministrazione comunale per offrire occasioni di svago, cultura e intrattenimento a residenti e visitatori di ogni età con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturalistico della città attraverso un’offerta ampia e diversificata che renda Nocera Umbra una meta sempre più accogliente e vivace durante la stagione estiva.

Per tutto il mese di luglio, dunque, la musica accompagnerà le giornate e le serate con il talento e l’energia di centinaia di giovani musicisti, in un’atmosfera che conferma Nocera Umbra come luogo in cui si incontrano cultura, bellezza e ospitalità.