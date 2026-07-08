Le gualdesi Matilde Minelli e Emma Speziali vicecampionesse d’Europa con l’Italia

Lo scorso weekend il padel giovanile italiano ha scritto una pagina importante della propria storia: la Nazionale Italiana ha conquistato la medaglia d’argento al FIP Junior Euro Padel Cup, gli europei di disciplina disputati in Portogallo.

Tra le protagoniste di questo straordinario risultato anche due atlete gualdesi cresciute nella Padel Arena Academy: Matilde Minelli e Emma Speziali, insieme alla marscianese Matilde Laura, anche lei tesserata con il club perugino.

Le ragazze si sono laureate vice-campionesse d’Europa al termine di un percorso di grande valore.

Le ragazze capitanate da Martina Camorani si erano garantite la medaglia già venerdì, vincendo la semifinale contro le padrone di casa del Portogallo, ma in finale non sono riuscite nell’impresa contro le rivali spagnole, pur disputando tre ottime partite.

Una conferma di enorme valore per la nostra nazionale femminile, che a due anni dall’argento conquistato in Ungheria, sui campi di Porto ha bissato quella medaglia.

Dopo aver dominato il Gruppo B con successi contro Svezia, Estonia e Francia, le azzurrine capitanate da Martina Camorani hanno superato in semifinale le padrone di casa del Portogallo, confermandosi alla fine seconda forza del continente europeo. Un risultato che pesa ogni volta di più, perché il livello di gioco si sta alzando dappertutto, ma l’Italia resta sempre fra le primissime.

“Un traguardo prestigioso – commentano da Padel Arena Fastweb – che conferma la crescita del movimento giovanile italiano e rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la Padel Arena Fastweb. Vedere tre giovani atlete della nostra Academy indossare la maglia azzurra e salire sul podio continentale è una soddisfazione enorme, frutto del lavoro quotidiano svolto da tecnici, preparatori, famiglie e da tutto lo staff.”

“La medaglia conquistata in Portogallo racconta talento, determinazione e maturità, qualità che Matilde, Emma e Matilde hanno dimostrato durante tutta la competizione, contribuendo al cammino della Nazionale Italiana fino alla finale europea. A loro vanno i complimenti di tutta la società per questo straordinario risultato, con l’augurio che sia solo l’inizio di un percorso ricco di nuove soddisfazioni”, concludono dalla Padel Arena Fastweb