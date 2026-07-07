Sigillo, incontro pubblico il 9 luglio a Villa Anita sul nuovo sistema di raccolta differenziata

Un’occasione per conoscere da vicino il nuovo sistema di raccolta differenziata, chiarire dubbi e confrontarsi direttamente con i tecnici. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Sorella Natura”, in programma giovedì 9 luglio alle ore 21 al Parco di Villa Anita di Sigillo.

L’iniziativa rientra nel calendario delle manifestazioni dedicate all’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi ed è promossa con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Sigillo.

L’appuntamento vuole coinvolgere la cittadinanza in un percorso di informazione e sensibilizzazione sul corretto conferimento dei rifiuti, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente e sostenibile.

Nel corso della serata interverrà il dottor Luca Pavan di ECE Srl, che illustrerà il funzionamento del nuovo sistema di raccolta differenziata e risponderà alle domande dei cittadini.

Tra gli argomenti che saranno affrontati figurano la corretta separazione dei rifiuti, le modalità e il calendario della raccolta, gli errori più frequenti da evitare e le novità previste per il miglioramento del servizio. Ampio spazio sarà riservato anche al confronto con il pubblico, che potrà presentare osservazioni, richieste e proposte.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.