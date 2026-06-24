A Cerqueto torna il “Real Remember Papillon”, Sauro Fiorucci riaccende la pista del sabato sera

Ci sono canzoni che bastano da sole a riportare indietro nel tempo. Partono le prime note e, all’improvviso, ci si ritrova più giovani di qualche decennio.

Sabato 27 giugno, a Cerqueto di Gualdo Tadino, quelle canzoni torneranno a suonare come allora.



L’appuntamento è con “The Real Remember Papillon 2026“, la serata dance che anima la Sagra della Barbozza e delle Carni alla Brace. Alla consolle ci sarà Sauro Fiorucci, il dj che per anni ha fatto ballare la discoteca Papillon di Gualdo Tadino.

Chi ha vissuto quella stagione sa di cosa parliamo.

Il Papillon non era soltanto un locale: era il posto dove ci si dava appuntamento il sabato sera, dove sono nati amori e amicizie, dove una generazione intera ha imparato a riconoscere un pezzo dalle prime battute.

Di tante di quelle notti Sauro Fiorucci è stato la colonna sonora.



A Cerqueto riproporrà la musica che ha segnato gli anni Ottanta e Novanta. L’italo disco, i tormentoni che uscivano dalle radio, i brani che ancora oggi fanno alzare dalla sedia.

In consolle ci saranno anche Mattia Minelli e Matia Ercoli, voice Philip M.

E c’è un particolare che farà la differenza: Sauro suonerà esclusivamente vinili originali dell’epoca. I famosi dischi mix, quelli che giravano allora sui mitici Technics 1200 del Papillon, con il loro suono caldo e le versioni estese pensate apposta per la pista.

Per una sera quindi si viaggerà nel passato, con una sorta di macchina del tempo che riporterà al centro della scena chi quelle notti le porta ancora nel cuore.

Ingresso libero.

