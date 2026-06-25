Rocchetta, Forza Italia chiede di portare il progetto in Consiglio: “No a un compromesso al ribasso”

Forza Italia Gualdo Tadino torna alla carica sulla riqualificazione dell’area della Rocchetta. In un comunicato, il partito denuncia un lungo stallo e accusa l’amministrazione comunale di non avere una strategia per la zona.

“La cosiddetta riqualificazione della Valle della Rocchetta – si legge nella nota – è diventata il simbolo più evidente dell’incapacità amministrativa e della totale assenza di visione strategica dell’attuale governo cittadino“.

Secondo la segreteria di FI Gualdo Tadino, l’unico progetto formalmente approvato e definito resta quello riconducibile alla Giunta regionale Tesei. Il piano oggi richiamato dall’amministrazione comunale, sostiene Forza Italia, non sarebbe mai stato discusso in modo compiuto nelle commissioni consiliari competenti, né sottoposto a un confronto in Consiglio comunale.

Il partito ricorda i contenuti del progetto regionale, in passato – afferma – più volte condiviso anche dallo stesso sindaco.

Le linee per il recupero, la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’area, promosse dalla Giunta Tesei insieme a un finanziamento di 750.000 euro per il consolidamento del costone roccioso, in concorso con l’azienda Rocchetta e concertate con il Comune, avevano ricevuto il via libera del Consiglio comunale.

Il progetto prevedeva un punto ristoro con servizi per i visitatori, un museo delle acque, il noleggio di attrezzature sportive, un parco avventura con attività outdoor e la valorizzazione turistica dell’intera valle.

Oggi, denuncia Forza Italia, “mentre si rincorrono tavoli e dichiarazioni generiche” si farebbe strada l’ipotesi di un forte ridimensionamento. Secondo il partito l’intervento si ridurrebbe a opere minime (“prati, panchine, parcheggi e forse un punto ristoro nemmeno su area pubblica“) senza una reale strategia di sviluppo turistico.

“Se così fosse – scrive FI – ci troveremmo di fronte all’ennesimo caso in cui un grande progetto viene svuotato di contenuti, trasformando una delle aree più importanti del territorio in un semplice spazio verde senza identità né funzione economica.”

Il comunicato richiama anche il caso di Sellano, citato come esempio di territorio che ha trasformato opere strategiche in sviluppo turistico, a fronte di una Gualdo Tadino descritta come “bloccata in discussioni infinite e decisioni mancate“.

“Siamo l’unica forza politica che in questi anni ha mantenuto una posizione coerente e concreta, impegnandosi per portare avanti e difendere un progetto di sviluppo reale per la Rocchetta“, scive Forza Italia rivendicando la propria posizione.

Di qui le richieste all’amministrazione comunale di chiarire quale progetto si intende realizzare, portare il dossier in Consiglio comunale e nelle commissioni competenti e “smettere di perdere tempo dopo tredici anni di immobilismo“.

“La città non può più permettersi altri anni di rinvii e occasioni mancate – conclude la nota – L’area Rocchetta merita un progetto vero, non l’ennesimo compromesso al ribasso”.