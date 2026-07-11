Doppio appuntamento con l’arte a Gualdo Tadino, inaugurate le mostre di Alessandro Gattuso e Remo Giombini

Fine settimana dedicato all’arte contemporanea a Gualdo Tadino, dove sono state inaugurate due nuove esposizioni ospitate in altrettanti spazi culturali della città.

Venerdì 10 luglio ha aperto i battenti, al Centro Culturale Casa Cajani, la mostra del maestro Alessandro Gattuso. All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, con il coordinamento dell’evento affidato a Sara Sabbatini.

Gattuso, autore in passato di un Palio dei Giochi de le Porte e da anni residente a Gaifana, ha accompagnato il pubblico in una visita guidata tra le opere esposte, illustrando il percorso creativo che caratterizza la sua produzione artistica.

Nei dipinti a olio l’artista affronta temi legati allo spazio e all’esplorazione cosmica, proponendo riflessioni sul futuro dell’uomo e sulla fragilità del pianeta.

La mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica, con orario 10-13 e 15-18.





















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Sabato 11 luglio è stata invece inaugurata al Museo del Somaro – Centro per l’Arte Contemporanea la mostra personale “Parata” dell’artista gualdese Remo Giombini, che ha registrato una significativa partecipazione di pubblico.

L’esposizione, curata da Nello Teodori con il contributo critico di Rita Vitali Rosati, propone un percorso costruito attorno al tema della “parata”, sviluppato attraverso opere realizzate con una personale reinterpretazione della tecnica del collage. Volti e personaggi contemporanei accompagnano il visitatore in un itinerario che dialoga con gli spazi del museo.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Gualdo Tadino e del Polo Museale. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi.

La mostra “Parata” resterà aperta fino al 27 settembre 2026 e sarà visitabile ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.