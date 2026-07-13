Al Frezzi di Foligno 39 diplomati a punteggio pieno, 20 con lode. L’istituto: “Risultato straordinario”

Gli Esami di Stato 2026 si sono conclusi con un risultato di grande prestigio per l’istituto “Frezzi-Beata Angela” di Foligno: 39 studentesse e studenti hanno conseguito il punteggio di 100/100, e 20 di loro hanno ottenuto anche la lode, il massimo riconoscimento previsto dall’esame conclusivo del percorso scolastico.

Si tratta di un traguardo che testimonia la qualità del percorso formativo, l’impegno costante degli studenti, la professionalità del corpo docente e la preziosa collaborazione delle famiglie.

“Questi risultati raccontano una scuola che accompagna ogni ragazza e ogni ragazzo nella costruzione del proprio progetto di vita, promuovendo competenze, senso di responsabilità, spirito critico e passione per lo studio – sottolinea la scuola – Il numero di diplomati con il massimo dei voti conferma il nostro Istituto come una delle realtà scolastiche di riferimento del territorio, capace di coniugare inclusione, qualità della didattica e valorizzazione delle eccellenze.”

Nel dettaglio, al Classico sono stati 13 studenti a conseguire il punteggio massimo di cui 7 con lode, 12 al Linguistico per 7 lodi, 11 studenti raggiungono quota 100 alle Scienze Umane con 4 lodi e dei tre studenti dell’indirizzo economico sociale che escono a punteggio pieno, due aggiungono la lode.

“I numeri sono importanti – ha dichiarato la dirigente scolastica Maria Marinangeli – ma ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è il percorso che li ha resi possibili. Dietro ogni voto c’è una storia di impegno, di crescita personale, di sacrificio e di fiducia. Le venti lodi e i trentanove diplomi con il massimo dei voti sono il frutto di un lavoro corale che coinvolge studenti, docenti, personale della scuola e famiglie. A tutti rivolgo il mio più sincero ringraziamento e le mie congratulazioni.”

L’Istituto ha voluto esprimere il proprio apprezzamento anche nei confronti di tutti gli studenti che hanno affrontato con serietà e determinazione l’Esame di Stato, raggiungendo il diploma e concludendo un importante capitolo della loro formazione.

“A tutte le diplomate e a tutti i diplomati va l’augurio di affrontare con entusiasmo, competenza e responsabilità le nuove sfide che li attendono, portando con sé i valori e le esperienze maturati durante il percorso scolastico. Complimenti ai nostri cento e cento con lode, e auguri a tutti i nostri maturi 2026 per un futuro ricco di soddisfazioni“, concludono dal Frezzi-Beata Angela.