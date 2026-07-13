Nuovo appuntamento con Dante alla Rocca Flea, il viaggio continua con il Purgatorio

Dopo il grande interesse suscitato dalla serata inaugurale dedicata all’ultimo canto dell’Inferno, “Dante sotto le stelle” torna questa sera, lunedì 13 luglio alle ore 21, alla Rocca Flea di Gualdo Tadino con il secondo appuntamento del ciclo promosso dal canale culturale Stella Maris.

Inserita nel programma “Francesco, il cammino di Gualdo” e patrocinata dal Comune di Gualdo Tadino e dalla Regione Umbria, l’iniziativa accompagnerà il pubblico alla scoperta dell’ultimo canto del Purgatorio.

La serata offrirà un percorso attraverso una delle pagine più ricche di simboli e di significati dell’intera Divina Commedia.

Grazie al commento del professor Luigi Girlanda, appassionato e raffinato dantista, e al supporto di suggestive immagini e slide, il pubblico potrà visualizzare la celebre processione mistica descritta da Dante, approfondendone il significato teologico e allegorico e seguendo il Poeta fino al compimento del suo cammino di purificazione.

Ma il momento culminante della serata sarà affidato allo stesso Dante. Dopo il commento, infatti, ogni interpretazione lascerà spazio alla forza della poesia: il pubblico potrà ascoltare la lettura integrale dell’ultimo canto del Purgatorio, lasciandosi guidare direttamente dalla parole immortali del Sommo Poeta.

Come nella serata inaugurale, la parola sarà accompagnata dalla musica. La violinista Cecilia Bellucci interpreterà alcuni brani scelti per dialogare con il testo dantesco e accompagnare il pubblico nell’atmosfera spirituale del Purgatorio.

A moderare l’incontro sarà Maria Gloria Girlanda, del canale culturale Stella Maris.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.