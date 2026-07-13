A Valsorda trionfa Gianluca Temperelli dell’Atletica Taino

L’Atletica Taino festeggia il successo delle gare in Valsorda con 360 partecipanti e la vittoria di Gianluca Temperelli nel “Valsorda Trail”. Il trail runner gualdese riporta la Taino sul gradino più alto del podio nella gara da 20 km, dopo la vittoria di Christian Calzuola nel 2024.

Gli appassionati di corsa e camminata in montagna hanno risposto presente all’appello della Taino e hanno partecipato in 150 alla 19° edizione della “Tra i monti de Gualdo”, 10 km (D+500), in 100 alla 6° edizione del “Valsorda Trail” – 4° Memorial Antonio Fabi, 20 km ((D+900) ed in 120 alla Camminata Ecologica.

La 10 km è stata vinta da Andrea Biagini della Tx Fitness con il tempo di 43:26 (media 4:20 min/km), seguito da un altro atleta di casa, Valentino Commodi (Atletica Taino con 46:20) e Roberto Marinetti della Gubbio Runners (46:50).

Nella femminile primo posto per Asia Lanuti della Gubbio Runners (52:40, media 5:15), poi Caterina Bastianelli (Atletica Il Colle, 53:10) e Simona Petriola (Atletica Spoleto, 59:13).

I primi due classificati sono stati premiati come Campioni regionali assoluti di corsa in montagna Fidal e hanno anche ricevuto un completino dello sponsor BestRun.





























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“È la terza volta che partecipo a questa gara – il commento a caldo di Andrea Biagini – il percorso è meraviglioso e ci torno sempre volentieri anche per la bella atmosfera. Sicuramente la salita è la parte prevalente a livello di chilometraggio ma nella discesa si può fare la differenza”.

“Oggi è stata dura – le parole di Asia Lanuti – perché il caldo si è fatto sentire. La salita è stata faticosa ma poi in discesa ho visto che c’era la possibilità di recuperare, ci ho provato ed è andata bene. Era la prima volta che partecipavo ed è stato divertente”.

Ottimo il tempo di Gianluca Temperelli della Atletica Taino nella 20 km, chiusa in 01:39:01 (media 4:57), che ha migliorato di quasi due minuti la prestazione dello scorso anno, che gli era valsa la terza posizione. Dietro di lui Alessandro Mezzetti, vincitore a maggio della “Sfacchinata”, della Atletica Capanne (01:41:29) e Giulio Nulli della Mud&Glory (01:41:39), vincitore della scorsa edizione.

Prima tra le donne Maria Rossi della Atletica Avis Scheggia (02:09:42, media 6,29), poi Giovanna D’Agostino della Atletica Avis Magione (02:12:14) e Noemi Tiburzi della Space Running (02:14:56).

“Gara sicuramente più difficile dell’anno scorso per via del caldo e con atleti più forti rispetto alla passata edizione, che mi hanno spinto a dare di più – ha detto Gianluca Temperelli – Nella prima parte Mezzetti era primo e ci ha mostrato il suo potenziale ma poi nella seconda parte ha avuto un infortunio e così mi sono rifatto sotto e sono riuscito a riprenderlo nel finale. Sono contentissimo di aver vinto la gara di casa, perché correre qui è sempre speciale”.

“Prima gara lunga per me, che ho fatto in preparazione di un’altra gara e sono felice che sia andata bene – spiega Maria Rossi – Lo scorso anno avevo corso la 10 km e oggi ho tirato forte la prima parte. La seconda metà è sicuramente più dura della prima, sono anche caduta due volte ma per fortuna nulla di grave e sono comunque riuscita ad arrivare prima”.

I due vincitori del “Valsorda Trail” sono stati premiati dai familiari del compianto Antonio Fabi, tra i promotori di questa gara, con due bellissimi piatti in ceramica artistica a riflesso, oro e rubino della tradizione gualdese, mentre gli altri vincitori sono stati premiati dal presidente dell’Atletica Taino Mario Procacci e dall’assessore del Comune di Gualdo Tadino Jada Commodi.

Tra le società con più partecipanti premiate la Mud&Glory prima classificata, poi seconda Pietralunga Runners, terze a parimerito Atletica Winner e Assisi Runners, quinte a parimerito Gubbio Runners e Atletica Il Colle.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un pacco gara con una bottiglia e un bicchiere Birra Flea, mentre per il ristoro finale, come da tradizione, a farla da padrona è stata la mitica barbozza alla brace.

Dopo i dovuti ringraziamenti all’amministrazione comunale, all’Unitalsi, ai main sponsor Birra Flea, Fazi Carni, BestRun, Fox Sport e a tutti gli altri che sostengono la manifestazione, oltre che a tutti i tesserati biancorossi ed ai loro familiari, il presidente Mario Procacci ha rinnovato l’invito alla terza edizione della Stra-Rigali, gara podistica cittadina che si terrà nella frazione di Rigali mercoledì 15 luglio alle 19,30 con un percorso pianeggiante di 7 km, in occasione della Sagra della Caramella Tartufata e della Corsa con la Botte.