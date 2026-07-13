Gaifana in festa per i 103 anni di Rina Cossa, gli auguri del Comune di Nocera Umbra

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Redazione Gualdo News
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Una giornata di festa per celebrare un traguardo raro: i 103 anni di Irene Cossa, ma conosciuta da tutti come “Rina”. La ricorrenza è stata festeggiata lo scorso 10 luglio alla Polisportiva di Gaifana, dove familiari, amici e tanti compaesani si sono ritrovati per condividere questo momento speciale.

Alla festa ha preso parte anche l’amministrazione comunale di Nocera Umbra, rappresentata dal sindaco Virginio Caparvi e dall’assessore Giuseppe Cioli, che hanno voluto portare personalmente gli auguri della città alla festeggiata.

Nel corso dell’incontro il sindaco ha consegnato a Rina un mazzo di fiori e una pergamena a nome dell’intera comunità nocerina, rendendo omaggio a una donna che, a 103 anni, continua a distinguersi per la sua lucidità ed esprimendo i più sinceri auguri per l’eccezionale traguardo raggiunto.

Festeggiare un concittadino che supera il secolo di vita rappresenta sempre un momento di grande valore umano e civile – ha detto il sindaco CaparviLa signora Rina è una preziosa testimone della storia del nostro territorio e un esempio di serenità, forza e attaccamento alla comunità. A lei va l’affetto e la gratitudine di tutti i cittadini di Nocera Umbra”.

L’incontro si è svolto tra sorrisi, racconti, fotografie e gli auguri dei presenti, che hanno voluto rendere omaggio a una donna che, con la sua straordinaria longevità e la sua vivacità, continua a rappresentare un punto di riferimento e un patrimonio di memoria per tutti.

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