Sorsi d’Arte, sabato 18 luglio Fossato di Vico rinnova l’appuntamento con il gusto e la creatività

Dopo il successo della prima edizione, sabato 18 luglio torna Sorsi d’Arte, il terzo appuntamento di “Summer Vibes”, il format ideato e organizzato da La Combriccola, che vedrà presenti oltre venti realtà del territorio in un itinerario di degustazioni, arte e musica nel centro storico di Fossato di Vico.

Dopo i primi due episodi di Tra Le Rughe, prosegue quindi il proprio percorso di valorizzazione del borgo attraverso esperienze contemporanee che portano alla riscoperta del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico locale.

Per un’intera serata, a partire dalle 18, il centro storico di Fossato di Vico cambierà volto. Le sue vie, le piazze e gli scorci più belli saranno suddivisi in aree tematiche, ciascuna progettata per offrire al pubblico un’esperienza diversa: degustare, ascoltare, osservare, incontrare, condividere. Un percorso immersivo che accompagnerà i visitatori alla scoperta del borgo attraverso atmosfere differenti, unite dal filo conduttore di vivere il territorio in maniera autentica.

Le venti le realtà coinvolte nell’edizione 2026 comprendono cantine, produttori locali, ristoratori, distributori, artigiani e artisti. Un progetto corale che mette in rete professionalità diverse con l’obiettivo di raccontare l’identità dell’Alta Umbria attraverso le sue eccellenze.

Protagonista dell’evento sarà il percorso di degustazione dedicato alle cantine dell’Altra Umbria e alla Cantina La Veneranda, affiancato dalle proposte gastronomiche di numerosi operatori del territorio e da un programma artistico che coinvolgerà musicisti, scultori, illustratori, artigiani e creativi, con l’arte che sarà parte integrante dell’esperienza.

Tra i momenti più attesi torna anche “Picnic”, un’esperienza a numero limitato al tramonto immersa nel verde, dove i cestini preparati da Golosità Umbre saranno accompagnati da una selezione di vini delle cantine partecipanti e da musica dal vivo.

Sorsi d’Arte nasce con l’obiettivo di offrire una nuova modalità di vivere il borgo medievale. Il format propone un’esperienza di connessione tra persone, imprese e patrimonio locale, con l’obiettivo di promuovere Fossato di Vico come destinazione culturale e turistica.

L’iniziativa è promossa da La Combriccola con il patrocinio del Comune di Fossato di Vico e si realizza grazie al contributo di partner che condividono la visione del progetto. Tra questi HUB della Mobilità, che metterà gratuitamente a disposizione un servizio navetta per agevolare l’accesso al centro storico durante la manifestazione, e UNUS Lab, che contribuirà alla realizzazione di un’installazione d’arredo contemporanea attraverso alcuni dei propri elementi in ceramica.

Sostengono inoltre l’iniziativa Omega Holding S.r.l., ICOM S.p.a., l’Arca Immobiliare, FR Comunicazione e BCC Pergola Corinaldo e altri partner coinvolti nell’edezione del 2026.