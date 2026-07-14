Suoni Controvento: Chris Slade (ex AC/DC) a Fossato, don Ciotti a Sigillo e trekking con delitto a Val di Ranco

Prende il via la decima edizione di Suoni Controvento, il festival di arti performative che fino a settembre porterà in Umbria concerti, incontri, spettacoli e iniziative dedicate alla natura.

Nella prima settimana il programma coinvolgerà principalmente la Fascia Appenninica, dove il Festival è nato, con appuntamenti a Sigillo, Fossato di Vico, Costacciaro e Scheggia e Pascelupo, ai quali si aggiungono gli eventi in calendario a Gualdo Tadino.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 15 luglio alle ore 18 a Villa Anita di Sigillo, dove si terrà il panel “Voci e percorsi per un futuro di pace”, realizzato nell’ambito della collaborazione tra Rai Umbria e Suoni Controvento dedicata ai temi sociali.

Dopo i saluti istituzionali della presidente della Regione Stefania Proietti, del presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e dei sindaci di Sigillo, Costacciaro, Fossato di Vico e Scheggia e Pascelupo, interverranno don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, e Rossella Miccio, presidente nazionale di Emergency. L’incontro sarà moderato dal direttore di Rai Umbria Giovanni Parapini. L’ingresso è libero.

Il giorno successivo, venerdì 17 luglio alle ore 21, il festival farà tappa a Fossato di Vico, dove in piazza Saint Ambroix salirà sul palco Chris Slade, uno dei batteristi più celebri della scena rock internazionale.

Il musicista gallese, noto soprattutto per la lunga esperienza con gli AC/DC, nel corso della carriera ha collaborato anche con David Gilmour, Jimmy Page, Tom Jones, Gary Moore, Uriah Heep, Asia e Michael Schenker, diventando uno dei protagonisti della storia del rock. Il concerto sarà a ingresso libero.

Sempre nell’ambito del festival, domenica 19 luglio alle ore 16, a Val di Ranco, nel territorio comunale di Scheggia e Pascelupo, prenderà il via “Selva oscura”, un originale trekking con delitto per adulti e bambini. Escursionismo e gioco investigativo si uniranno nell’iniziativa che si svolgerà con partenza dal Rifugio Da Tobia in un percorso immerso nel Parco del Monte Cucco.

Il programma della Fascia Appenninica proseguirà poi giovedì 23 luglio alla Rocca Flea di Gualdo Tadino, dove è in calendario il secondo dei panel di Rai Umbria e Suoni Controvento, dedicato al tema “Lo sport per la promozione dei territori”.

Fuori dall’Appennino, la prima settimana del festival si aprirà giovedì 16 luglio a Villa Fabri di Trevi con lo spettacolo “Automobili e altre storie. Le canzoni di Lucio Dalla e Roberto Roversi”, scritto e interpretato da Fabrizio Checcacci, un viaggio teatrale e musicale dedicato alla collaborazione tra il cantautore bolognese e il poeta Roberto Roversi.

Sabato 18 luglio a Bastia Umbra spazio a “Notti di musica e d’astri”, con il concerto di Carmine Ioanna e Francesco Bearzatti, accompagnati dal Coro Aurora, mentre domenica 19 luglio il pianista e compositore Remo Anzovino sarà protagonista del concerto al tramonto “Live Atelier” nel noccioleto di Montelabate, alle porte di Perugia.