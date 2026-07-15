Trofeo dei Quartieri, venerdì 17 luglio la tappa di Porta San Facondino a Palazzo Mancinelli

Tiro con l’arco e tiro con la fionda sono due delle gare con le quali si assegna il Palio di San Michele arcangelo dei Giochi de le Porte. Due specialità che si stanno guadagnando, giorno dopo giorno, un loro spazio accanto a quelle che comunque sono le gare che più attirano nei Giochi de le Porte, ovvero quelle con il somaro, a carretto e a pelo.

Ecco quindi, per avere altre occasioni in cui dimostrare la propria abilità, valutare giovani e giovanissimi che si avvicinano a queste due specialità, che nasce il Trofeo dei Quartieri. Si tratta di un torneo in quattro tappe, una per ogni Porta in cui è diviso il territorio gualdese, riservate al tiro con l’arco e al tiro con la fionda alla sua terza prova.

Due gli appuntamenti già disputati, uno a San Benedetto a Pieve di Compresseto dedicato a Marcello Guidubaldi, e uno a San Donato a Rigali dedicata ad Alessandro Chiacchierini, mentre venerdì 17 luglio toccherà a Porta San Facondino.

L’appuntamento è alle 18 per le selezioni e alle 21 per la fase finale nella piazza di Palazzo Mancinelli, dove da diversi anni si svolge la tappa gialloverde del trofeo.

Anche in questo caso nel tardo pomeriggio si svolgeranno le selezioni che porteranno alle finali della sera che assegneranno la vittoria del trofeo di San Facondino. Poi sarà la volta di Porta San Martino con l’appuntamento dedicato a Sandro Teodori.