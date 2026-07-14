Canadair in azione sul Monte Cucco, i due incendi restano attivi. Presidio per tutta la notte

Proseguono le operazioni di spegnimento dei due incendi divampati nel Parco regionale del Monte Cucco, sopra i territori di Costacciaro e Scheggia e Pascelupo.

Nel tardo pomeriggio è entrato in azione anche il Canadair CAN8, che ha effettuato diversi lanci mirati dopo essersi rifornito al lago di Cingoli. Prima del tramonto era previsto l’ultimo sgancio, seguito dal rientro del velivolo alla base.

Nonostante l’intervento dei mezzi aerei e delle squadre a terra, entrambi i fronti restano attivi e non sono ancora stati dichiarati sotto controllo. A rendere più difficili le operazioni sono la conformazione impervia del terreno e il vento.

La vigilanza proseguirà per tutta la notte. Su ciascun incendio resteranno una squadra dei Vigili del Fuoco e una dell’Agenzia Forestale Regionale, con il compito di controllare l’evoluzione delle fiamme e intervenire in caso di ripresa dei fronti.

Per la mattina di domani è previsto un potenziamento del dispositivo, sia con ulteriori squadre sia con nuovo personale destinato al coordinamento delle operazioni.