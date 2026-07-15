Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Fabrizio Capodimonti

Si terranno oggi pomeriggio, 15 luglio, alle ore 17 presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Gualdo Tadino i funerali di Fabrizio Capodimonti.

Fabrizio, 59 anni, lunedì scorso è stato trovato senza vita nella propria abitazione, nel centro storico di Gualdo Tadino. Viveva da solo e lavorava presso il Comune di Gualdo Tadino attraverso la cooperativa Asad.

La scorsa settimana si trovava in ferie. Lunedì, giorno previsto per il rientro al lavoro, i colleghi si sono allarmati non vedendolo arrivare e non riuscendo a contattarlo telefonicamente. Il decesso, secondo una prima ricostruzione, risalirebbe ad alcuni giorni prima.

La morte sarebbe avvenuta per cause naturali. Il magistrato ha concesso il nullaosta per i funerali senza disporre l’autopsia.

La notizia della sua scomparsa ha destato molto sconcerto in città, essendo particolarmente conosciuto e stimato sul lavoro per la sua competenza, disponibilità e umanità.

Fabrizio Capodimonti era stato tra i fondatori dell’Inter Club di Gualdo Tadino di cui in passato aveva a lungo ricoperto anche la carica di presidente.

Oggi pomeriggio l’ultimo saluto. Ai familiari le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione.