Le storie che un oncologo non dimentica: alla Rocca Flea parole, teatro e jazz

Sabato 18 luglio, alle 21, alla Rocca Flea di Gualdo Tadino si terrà “Emozioni in Musica”, una serata dedicata alla letteratura, al teatro e al jazz. L’ingresso è libero.

Al centro dell’incontro ci saranno i racconti di Amedeo Pancotti, medico oncologo e autore del libro Storie di un Medico. Pancotti leggerà alcuni brani tratti dal volume, nei quali ripercorre esperienze maturate durante la propria attività professionale in diversi centri italiani. Racconti di guarigioni, difficoltà, emozioni, momenti difficili ed esperienze di resilienza per pazienti e familiari.

Le storie affrontano infatti il rapporto tra medico e paziente, la malattia, le difficoltà vissute dalle famiglie e i percorsi di cura. Alle letture si alterneranno gli interventi della compagnia teatrale “I Letterati”.

Le letture saranno accompagnate dal vivo dalla voce di Donatella Di Paolantonio e dalla chitarra di Domingo Muzietti. Il repertorio jazz del duo seguirà il tono e i contenuti dei brani scelti, creando un collegamento tra musica e racconto e contribuendo a dare maggiore forza ai passaggi più intensi della serata.

Artisti e professionisti parteciperanno alla serata a titolo gratuito. Su questo aspetto è intervenuto l’assessore comunale alla Cultura e al Welfare, Gabriele Bazzucchi.

“L’evento incarna perfettamente la visione di una cultura aperta, partecipata e intimamente legata al benessere sociale – ha dichiarato – A nome dell’amministrazione comunale, desidero esprimere la più profonda gratitudine ad Amedeo Pancotti, alla compagnia de I Letterati e ai musicisti coinvolti per aver scelto di mettere la propria professionalità e il proprio tempo a disposizione di Gualdo Tadino a titolo completamente gratuito”.

Bazzucchi ha inoltre sottolineato il ruolo dell’associazionismo e del volontariato nella vita culturale cittadina, definendo l’iniziativa una testimonianza “del valore immenso dello spirito di servizio che tiene vive le nostre comunità e valorizza il nostro patrimonio culturale”.