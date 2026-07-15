Gualdo Tadino, cifra tonda per la Camminata Avisina: domenica la 30′ edizione

Domenica 19 luglio torna la Camminata Avisina, giunta quest’anno alla trentesima edizione. L’iniziativa dell’Avis comunale di Gualdo Tadino unirà ancora una volta attività all’aperto e sensibilizzazione sulla donazione del sangue.

Il ritrovo è fissato alle 8 nel piazzale della Rocca Flea, dove saranno distribuite ai partecipanti le maglie dell’evento, fino a esaurimento. Dopo la foto di gruppo, alle 8.15 inizierà il percorso di circa sei chilometri verso Valsorda.

La camminata prevede una sosta alla Fontanella Avis, con un momento di ristoro, per poi proseguire fino alla chiesetta di Valsorda. Alle 11 sarà celebrata la messa, mentre alle 12.30 la mattinata si concluderà con un ristoro al Rifugio Chiesetta.

Durante l’iniziativa saranno presenti anche i Carabinieri Forestali di Assisi, che proporranno attività informative sulla tutela dell’ambiente, sul rispetto degli animali e sulla conoscenza del patrimonio naturalistico.

“La Camminata Avisina è molto più di una semplice passeggiata – afferma il presidente dell’Avis Gualdo Tadino, Maurizio Brunetti – Da trent’anni è un’occasione di incontro tra persone che condividono valori di altruismo e solidarietà.”

Brunetti ricorda anche il lavoro svolto dall’associazione nel corso degli anni. “Celebrare la trentesima edizione significa ricordare tutte le persone che hanno contribuito alla crescita della nostra associazione e continuare a sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione del sangue.”

La partecipazione è aperta ad adulti e bambini. L’Avis rinnova inoltre l’invito a informarsi sulla possibilità di diventare donatori, ribadendo il messaggio scelto per la campagna: “Piccole gocce, grandi gesti“.