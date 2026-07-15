Depotenziato il Centro di riabilitazione di Gualdo Tadino? Forza Italia presenta un’interrogazione

Un’interrogazione consiliare per fare chiarezza sul futuro del Centro di Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare di Gualdo Tadino. A presentarla è stato il consigliere comunale di Forza Italia Fabio Viventi, dopo le segnalazioni raccolte dal partito su quella che il partito indica come una possibile progressiva riduzione delle risorse professionali della struttura.

La Segreteria comunale di Forza Italia chiede all’amministrazione comunale di Gualdo Tadino di verificare la fondatezza delle informazioni emerse negli ultimi giorni e di riferire quali iniziative il sindaco e la Giunta intendano assumere nei confronti della Usl Umbria 1 e della Regione.

Secondo quanto riportato da Forza Italia, il Centro avrebbe subito una diminuzione del personale infermieristico, mentre risulterebbero assenti il coordinatore infermieristico, il responsabile medico della struttura e la figura del nutrizionista. Una situazione che, se confermata, potrebbe incidere sulla qualità e sulla completezza del percorso riabilitativo.

Forza Italia ricorda che il Il Centro di Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare è una realtà che ha fatto la storia della riabilitazione cardiologica in Umbria da oltre quarant’anni e rappresenta un punto di riferimento avendo preso in carico in carico di migliaia di pazienti e rappresentando un modello di integrazione tra ospedale e territorio. “Un patrimonio sanitario che non può essere progressivamente impoverito nel silenzio generale“, viene evidenziato.

“Non possiamo permettere che una struttura strategica per la salute dei cittadini venga lentamente depotenziata senza spiegazioni”, afferma la Segreteria comunale, che chiede “trasparenza, risposte puntuali e un impegno concreto da parte delle istituzioni competenti”.

“Per questo – prosegue la nota – Forza Italia ritiene indispensabile che l’amministrazione comunale assuma un ruolo attivo nel confronto con la USL Umbria 1 e con la Regione Umbria, affinché vengano garantiti il mantenimento e, se possibile, il potenziamento del Centro, restituendogli tutte le professionalità necessarie per assicurare un percorso riabilitativo completo ed efficiente.“

Per Forza Italia, l’atto presentato in Consiglio comunale rappresenta il primo passaggio di un’iniziativa politica più ampia sul futuro del Centro e sulla tutela dei servizi sanitari del territorio.