Nuovo cda per Umbra Acque, Paola Calzoni è la nuova presidente

Paola Calzoni è la nuova presidente di Umbra Acque. La nomina è stata deliberata dall’Assemblea dei soci riunitasi il 23 luglio, che ha provveduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione per il mandato 2026-2028.

All’assemblea hanno preso parte 26 soci, rappresentativi del 93% del capitale sociale. Contestualmente è stata confermata nel ruolo di amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio, garantendo così continuità nella gestione della società.Error, no group ID set! Check your syntax!

Per la componente pubblica entrano nel nuovo Consiglio di amministrazione Alessandro Fagioli, Enrico Vantaggi, Chiara Gallinella e Roberto Belli. Il socio privato ha invece designato Annalisa Manzo, Michele Santosuosso e Alberto De Luca.

Umbra Acque sottolinea come il nuovo organo di governo può contare su un insieme di competenze professionali ed esperienze ritenute fondamentali per affrontare gli obiettivi che attendono la società nel prossimo triennio.Error, no group ID set! Check your syntax!

Novità anche nel Collegio sindacale, dove Federica Micheli subentra a Luciano Cimbolini, dimessosi dopo aver assunto un nuovo incarico ritenuto incompatibile con la funzione ricoperta.

Nel comunicato diffuso dalla società viene inoltre espresso un ringraziamento ai componenti del Consiglio di amministrazione uscente, Filippo Calabrese, Isabella Soldani, Federica Lunghi, Franco Parlavecchio, Daniela Crisante, Marco Scopigno e Massimiliano De Feo, per il lavoro svolto e i risultati conseguiti nel corso del mandato.

Un ricordo è stato rivolto anche a Lamberto Marcantonini, componente del precedente cda, scomparso nel gennaio scorso. Error, no group ID set! Check your syntax!